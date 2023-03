El Mirall comparteix la convocatòria d’actes sobre la família i la vida programats per al març a Catalunya

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 3 de març sobre els actes dedicats a la família i la vida programats per a tot el mes a Barcelona i en altres llocs de la Província Eclesiàstica. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Xavier Padilla, director del Secretariat de Pastoral Familiar de l’arxidiòcesi de Barcelona, i Magda Blanco, coordinadora (amb el seu marit) del moviment Encontre Matrimonial al mateix Arquebisbat. Padilla ha destacat que ”la família és clau, perquè tots hi naixem i en formem part, a més de ser molt estimada als ulls de Déu perquè ens fa sortir de nosaltres mateixos i donar el millor, sempre oberts a la vida, a la relació amb els altres i al servei del món”. Magda Blanco, per la seva banda, ha recordat que ”la família és el nucli d’un compromís, una estimació i una responsabilitat que transmet valors als altres”.





La coordinadora d’Encontre Matrimonial ha explicat que “els moviments familiars promouen aquestes activitats perquè ja van treballar l’any passat per a la X Trobada Mundial de les Famílies, impulsant uns tallers de comunicació adreçat a matrimonis mentre els nens feien activitats lúdiques, en una jornada ja celebrada al Col·legi Pare Manyanet de les Corts, a Barcelona”. A partir d’aquí, ha comentat que “es va decidir a partir d’aquella experiència que tots els moviments treballessin junts, en lloc de fer petites capelletes, fent tot un camí en família”. A partir del lema ‘Divertim-nos en família, vine i viuràs’, Blanco ha anunciat que la jornada del 12 de març “començarà amb una olimpíada sobre les paràboles de Jesús, per explorar què ens diuen, amb l’objectiu que no sigui tant determinar qui guanya sinó veure quin tresor ens portem d’aquests textos”. Aquesta nova trobada del 12 de març es fa al mateix Col·legi Pare Manyanet de les Corts.





El director diocesà de Barcelona del Secretariat ha explicat que la trobada del 12 de març continuarà, “després d’aquesta olimpíada per veure què ens diu Jesús des de les paràboles dels talents, de l’ovella perduda o del sembrador, se celebrarà l’Eucaristia presidida pel bisbe Javier Vilanova i després, un dinar de germanor que donarà pas a un concert de Nico Montero, un gran cantautor que fa comunicació evangèlica de les seves cançons”. En la mateixa línia, Magda Blanco ha mostrat la seva esperança “que sigui una explosió a partir de tot el que s’hi hagi rebut, per no quedar-nos-ho, sinó transmetre-ho”.





Altres activitats





En la segona part del col·loqui, Xavier Padilla i Magda Blanco han anunciat altres convocatòries per al mes de març. El director del Secretariat de Pastoral Familiar ha apuntat que “és una eclosió d’activitats a nivell interdiocesà que inclouen actes de diverses entitats o moviments però que sintonitzen amb el mateix esperit de promoure la família i la vida”. Padilla ha anunciat que “el dissabte 18 de març a les 17.00h es fa una cursa per la família i una xocolatada posterior al complex poliesportiu de la Mar Bella, a Barcelona, però abans, a les 12.45 a l’auditori FIATC de Barcelona, es presentarà el llibre ‘Cinema i família’, una obra coral de 16 articulistes coordinada per Daniel Arasa per explorar el poder de les pel·lícules i les sèries i connectar-les amb els valors familiars”. Finalment, entre altres propostes, Padilla ha anunciat “la Missa del dia 19, Sant Josep, al santuari de Sant Josep de la Muntanya a les 12, presidida pel bisbe de Lleida, Salvador Giménez Valls”.





A més, el 25 de març a les 18.00h a la basílica de la Mercè de la capital catalana, hi haurà un Rosari amb Eucaristia posterior per les víctimes dels desastres naturals i les injustícies. Padilla ha recordat que “el 25 de març se celebra la Jornada per la Vida a nivell de tota l’Església universal, coincidint amb la data de la publicació de l’encíclica ‘Evangelium Vitae’ de Sant Joan Pau II”. Finalment destaquem que el 21 i el 28 de març, tindrà lloc un cicle de conferències sobre la vida conduïdes pel sacerdot i metge Xavier Sobrevia, igualment a la Basílica de la Mercè de Barcelona a partir de les 19.15h. En aquest context, el director del Secretariat de Pastoral Familiar de Barcelona ha anunciat també que “cada dia del març hi ha les 12 hores diàries de pregària i dejuni en el marc del ’40 Dies per la Vida’, una convocatòria a la qual cal afegir l’assemblea d’E-Cristians dissabte 4 de març a la Universitat Abat Oliba, un testimoni colpidor sobre defensa de la vida donat per una infermera, Maria d’Himàlaia, a les 10.30h a la parròquia de la Palma de Cervelló, i la trobada de diàleg organitzada pel grup que forma l'Escola Família en Camí”. Tot es pot trobar al web https://pastoralfamiliar.esglesia.barcelona/.





A més, Xavier Padilla ha proposat “un recés de quaresma per a matrimonis, organitzat per al cap de setmana del 17 al 19 de març a la casa d’espiritualitat de Sant Maria de Lavern, amb el lema ‘El compromís en l’aliança’, molt important també”. Magda Blanco ha destacat finalment “la importància que té el fet que tots plegats visquin la fe, sortint i donant testimoni a tothom, perquè és possible que aquest testimoni sigui l’única pàgina de l’evangeli que tingui molta gent a l’abast”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la memòria 2022 de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, presentada dimecres 1 de març i segons la qual van visitar el temple més de 3,7 milions de persones l'any passat, xifra que s'acosta als nivells previs a la pandèmia. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Éste es mi hijo, el amado', tema de Moisés Alejandro Sáenz interpretat amb la veu d'Isa Nazareth. La cançó ens ajuda a viure aquest diumenge II de Quaresma: https://www.youtube.com/watch?v=w8h0UhU1CNQ





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la presentació dimecres 1 de març a Barcelona del llibre 'Escoles Laudato Si', escrit per Carles Armengol, les informacions donades aquesta setmana per l'Arquebisbat de Barcelona sobre el sacerdot Josep Vendrell, acusat de pederàstia el 1975 a Caldes d'Estrac, la celebració diumenge 26 de febrer de la vetlla amb Eucaristia 'Sent la Creu', a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona i organitzada per la Pastoral amb Joves, i un petit problema de salut de l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ingressat aquests dies per una lleu pneumònia. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).