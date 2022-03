El Mirall comenta els llibres ‘Cielo y Tierra’ y ‘Peregrina’ amb l’autora i l’il·lustrador del primer

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 25 de març, dels llibres ‘Cielo y Tierra’ (Kyrie) i ‘Peregrina’ (Fragmenta Editorial). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de la filòloga Mardía Herrero, autora dels dos treballs, i Francis Marín, il·lustrador del primer. Els dos volums es van presentar dilluns 21 de març a l’església de Santa Anna-Hospital de Campanya. ‘Cielo y Tierra’ és un llibre il·lustrat, amb poca lletra i uns dibuixos que inviten a la contemplació del misteri que és el diàleg entre el cel i la terra. Mardía Herrero l’ha definit com “una aventura en què hi ha un anhel de buscar el pare i la mare, biològics i també divins o espiritual, sobre la base que cadascú ha de trobar en el cor la síntesi entre allò material i allò espiritual, allò masculí i femení i el dia i la nit, tot cap al fons del nostre cor”.





L'autora ha revelat que “en l’origen de la història hi ha el dol per la mort de la Teresa, una nena de 7 anys que era la millor amiga” d’un fill seu. Ha destacat que el treball “s’ha inspirat en un personatge masculí i un femení per descobrir que la vida i la mort estan unides i que el més aquí i el més enllà són una sola cosa, motiu pel qual cal trobar la pau en el cor”. Mardía Herrero, escriptora i filòloga, ha explicat també que l’obra “tenia un guió previ però al servei de la història i després una il·lustració que agafa el protagonisme perquè després la lletra s’aprimi fins a l’extrem perquè tot el que diu la imatge ja no ho digui la paraula”.





Per la seva banda, Francis Marín ha comentat que “la imatge dansa amb la paraula perquè es fa una sola cosa, dins d’un llibre que és d’unitat”. Igualment ha afegit que aquesta imatge “està també posada al servei de la paraula a nivell estètic, cosa que permet veure un cabal de colors que semblen sobrenaturals, perquè són contrastats i, en definitiva, donen un colorit molt viu, amb uns tons més forts i vibrants, acompanyant el cel, i uns altres més foscos, més de la terra”. També ha dit que “això és una explosió dels dos cromatismes per unir imatge i paraula”.





En un altre moment, Marín ha assegurat que “el feedback amb els lectors ha permès saber que allò que és més bonic és que el lector sigui com un guia, en obertura a totes les edats”. A més, ha apuntat que “a alguns lectors els ha canviat la vida el llibre, cosa que pot passar amb

un adult i, per tant, és per a tots els públics”. Marín ha recordat que “’Cel i terra’, que es pot adquirir a través del web de l’editorial Kyrie, https://editorialkyrie.com/, és una unió de tradicions, amb el pensament sufí i cristià en convivència”.





Mardía Herrero ha subratllat igualment que “l’experiència de la creació del llibre ha estat de profunda germanor, ja que s’ha posat la història al servei d’una realitat més gran i s’ha donat una sensació que ha acompanyat tot el procés, sempre posant l’horitzó més enllà del propi ego particular”. De la presentació, Francis Marín ha dit que “es va fer en un entorn on es van unir el cel i la terra, perquè el lloc era l’Hospital de Campanya de Santa Anna, a Barcelona, amb un claustre preciós i posat al servei de la gent que no té lloc on anar a dormir”. Ha detallat que va veure “taules parades per a persones que demanen ajuda i poden menjar una mica”. Mardía Herrero ha elogiat especialment també el fet que “el lector es faci protagonista quan obre el llibre ‘Cielo y Tierra’”.

‘Peregrina’, una experiència pel Camí de Sant Jaume





A la segona part del col·loqui, Mardía Herrero ha presentat ‘Peregrina’, un llibre en forma de diari del pelegrinatge que va fer a Santiago de Compostel·la. Ha explicat que, en un moment en què estava “desorientada, perduda, tot just en acabar els estudis, sense parella i buscant ajuda, a la qual s’arriba de manera immillorable en el pelegrinatge de Compostel·la, perquè hi ha una doble metàfora de la vida: la que comença a l’úter matern i acaba a la tomba i la còsmica, amb el sol que acompanya les etapes”. En aquesta línia, ha afegit que “és una metàfora tan ben feta que dona orientació a la persona que es perd”.





L’autora ha assegurat que el pelegrinatge va ser “l’experiència fundant de la vida, amb la descoberta d’un sentit i un amor que ho sostenia tot, en una realitat que era com un mirall que s’obria”. A més, ha subratllat que “cada vegada apareixia un miracle cada cop més evident i sorprenent, cosa que ensenya a tenir esperança”. Herrero ha assegurat que “el llibre ‘Peregrina’ es pot llegir de moltes maneres, cadascú amb el seu ritme, perquè és un intent de ser tan sincera com sigui possible per convertir la vida en universal”.





Finalment Francis Marín ha ofert un altre dels seus treballs, ‘Evangelio de Juan’, amb textos en castellà i en llatí i uns dibuixos que impressionen. L’autor d’aquestes il·lustracions ha explicat que “Kyrie neix com a editorial” i que “cadascuna de les il·lustracions acompanyen la pregària davant del sagrari, que va servir per definir una vocació”, la

de l’autor. Ha definit el treball com “un llibre que fa el camí, amb certes semblances amb el Beatus de Girona i diverses connexions”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la participació de catedrals i comunitats cristianes catalanes en l'acte de Consagració de Rússia i Ucraïna a l'Immaculat Cor de Maria, seguint la convocatòria del Papa per a aquest divendres 25 de març. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit "La cançó del Fill Pròdig", un tema de Jordi Massegú que ens ajuda a entrar en el missatge d'aquest diumenge IV de Quaresma, en què es proclamarà precisament la Paràbola del Pare Misericordiós: https://www.youtube.com/watch?v=FLRewP8fKrY





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre el dinar-col·loqui Tribuna Joan Carrera en què participa aquest mateix divendres a Barcelona el cardenal salesià Cristóbal López, arquebisbe de Rabat, sobre l'ordenació diaconal de Jaime Moyá, Fernando Gilabert i Iñigo de Alfonso dissabte 19 de març a la catedral de Barcelona, sobre l'últim manifest de Justícia i pau 'Vies legals i segures i acollida digna', en què diu que no cal que les persones es juguin la vida per buscar refugi, sobre la clausura, dissabte 19 de març a Barcelona, del centenari de la coronació canònica de Sant Josep de la Muntanya i sobre l'arribada a Ucraïna de les dues ambulàncies enviades per Càritas Barcelona i l'Arquebisbat. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).