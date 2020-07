El Mirall analitza la situació de la catequesi i presenta la Jornada eclesial del Trànsit

Les Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi, que es fan aquest dissabte en un únic dia i per via telemàtica, i la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit, que se celebra aquest diumenge, han estat aquest divendres, 3 de juliol, els principals temes tractats dins el programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 Ona Mitja). Alberto Para, director del Secretariat diocesà de Catequesi de Barcelona, ha comentat que “la sessió per a responsables de catequistes està marcada aquest any per unes circumstàncies especials, per via telemàtica”. Ha explicat que “el tema és la catequesi després de la pandèmia, perquè el Secretariat Interdiocesà (SIC) vol pensar en el futur en un moment en què no sabem com anirà tot”.

El director del Secretariat de Catequesi de Barcelona, ha comentat que “la nova proposta d’iniciació cristiana per a nens presenta accents nous que passen per fer néixer i créixer la relació personal de l’infant amb Jesús ressuscitat, cosa que provoca que la catequesi no sigui només, ni prioritàriament, una transmissió de coneixements, perquè l’important és que hi hagi experiència de relació amb Jesucrist”. Igualment ha subratllat “la rellevància de la pregària”, com també “de la família, primera responsable en la transmissió de la fe, al costat del catequista, que fa molt bona feina però que necessita anar de la mà de l’entorn familiar per donar més fruit”.

Alberto Para, d’altra banda, ha dit que “es vol potenciar des del SIC un treball constant, que és el que ara han fet i fan els catequistes”. En el mateix context, ha situat entre les prioritats “fomentar la set d’Eucaristia, que s’ha donat més en aquest temps en què no podíem anar a l’església”. El responsable diocesà ha apostat perquè “la catequesi es faci més en dissabte i diumenge” per situar-la molt més a prop de les celebracions dominicals. Pel que fa a la participació en la jornada d’aquest dissabte, el prevere ha lamentat que “ara està limitada, a diferència del format presencial”, però ha destacat la idea “d’aprofitar més els materials que surtin de la sessió, com a eines fàcils per als catequistes”.

El responsable de la Catequesi a l’arxidiòcesi de Barcelona ha presentat, a més, la Setmana Catequètica, en aquest cas en l’àmbit de l’Arquebisbat i de les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, però igualment de manera virtual. “Al final hem pensat a tractar el tema de l’esperança, perquè hem passat un temps de molta dificultat i tenim aquí una de les virtuts que ens fa ser cristians”, ha explicat. En aquestes jornades, obertes a tots els catequistes, “hi haurà tres parts, amb el bisbe Toni Vadell, el diaca i director de l’Escola d’Animació Bíblica de Barcelona Quique Fernández i el delegat episcopal de Càritas Diocesana i també diaca Josep Matías”. Finalment Alberto Para ha recalcat que “el fet que s’hagi fet ara tan aviat un nou Directori Catequètic des de la Santa Seu vol dir que l’Església està molt atenta als canvis, pensant en el futur”.

Pel que fa a la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit, amb el lema “El treball i la mobilitat: creació de treball i contribució al bé comú”, el col·laborador d’aquest àmbit pastoral a l’arxidiòcesi de Barcelona Esteve Rifà ha explicat que “el missatge de l’Església sempre és el mateix: evitar accidents per protegir una vida regalada, perquè ningú no ha demanat permís per viure”. En aquesta línia, ha afegit que “els catòlics tenim una raó fonamental per fer aquest plantejament: que no som ningú per trencar l’amor, perquè Déu és amor”.

El també bomber ha recordat que “el fet d’estar confinats no és un fet que hagi passat inadvertit a ningú, una situació que ens fa entrar en la mobilitat a través del vehicle privat, perquè l’autobús, el tren i l’avió tenen més riscos”. Ha destacat, a més, que “la Jornada coincideix amb el diumenge anterior a la festa de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol”. Rifà ha conclòs que “l’Església recorda aquesta responsabilitat cada any, però hauria de ser més proactiva, tenint en compte que moren cada any moltes persones a les carreteres i, a més, moltes altres queden afectades per sempre”. Ha fet també una crida “a la pau i la prudència”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre sobre l'Eucaristia Missionera que se celebra aquest dissabte a les 19.15h a la Catedral de Barcelona, presidida pel cardenal Joan-Josep Omella. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible', aquesta vegada sobre qüestions educatives. Hem compartit, ja en els instants finals, la cançó 'Veniu a mi', amb la qual el grup 'Canta la teva fe' ens introdueix en el missatge de l'evangeli d'aquest diumenge, del capítol 11 de Mateu. El Senyor entra així en les nostres preocupacions actuals: https://www.youtube.com/watch?v=ybaZvHGjj0A. Un breu apunt d'actualitat, sobre el llibre 'Esperança en temps de Covid-19', presentat dimarts amb experiències positives, sobre la vetlla 'Morir d'esperança', acollida per la Comunitat de Sant Egidi aquest dijous a Barcelona, i sobre la llum verda del Vaticà al nou Institut de Litúrgia amb rang de facultat dins l'Ateneu Universitari Sant Pacià, ha completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja).