El Mirall ambienta la Setmana per la Unitat dels Cristians i repassa el Nadal de l’Hospital de Campanya

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 14 de gener, de la vivència a Catalunya de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians i també de l’activitat viscuda aquest Nadal a l’església de Santa Anna-Hospital de Campanya de Barcelona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Josep Esplugas, delegat d’Ecumenisme del Bisbat de Terrassa, Joan García, arxiprest de l’Església Ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia per a Espanya i Portugal, Noemí Cortés, pastora de l’Església Evangèlica de Gràcia, i Peio Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna-Hospital de Campanya.





Esplugas ha explicat que “l’activitat ecumènica no és prioritària en cap confessió, en general, tot i que s’actua de valent en alguns àmbits”. Ha recordat que “hi ha fidels que veuen el problema en la doctrina, però és més d’empatia, perquè cal enfortir els vincles i trobar més moments de relació”. El delegat ha comentat que “el tema d’enguany ressalta la importància de la narració teològica de l’Adoració dels Mags, uns homes que troben una guia de Déu, una estrella, que segueixen amb fidelitat fins que arriben a Betlem”. Josep Esplugas ha afegit, en la mateixa línia, que “Déu es troba no pas en els nuclis de poder, a Jerusalem, sinó en els marges, en un poble petit com és Betlem”. Esplugas ha dit que “hi ha activitat ecumènica a Sabadell, a Terrassa, a Rubí i a Sant Cugat” durant tot l’any.





Per la seva banda, Joan García ha destacat que “el món ortodox viu la Setmana de la Unitat dels Cristians encara amb l’experiència de l’Emmanuel, del Déu amb nosaltres, en el si de l’ens eclesial”. Ha equiparat aquesta vivència “a una guspira que fa que aquesta unitat no hagi de ser només un desig, sinó que es pot veure com una realitat que pot arribar un dia amb l’activació del contacte amb altres confessions, amb les quals hi ha relació tot l’any, tot i que especialment aquesta setmana”. L’arxiprest ortodox ha expressat el seu desig que “un treball més sistemàtic i més pràctic promogui les trobades, amb hospitalitat a l’espera que l’Esperit Sant doni la força suficient per assolir tot allò que els entrebancs fan que, dins l’única Església de Crist, hi hagi uns compartiments que de mica amb mica s’aniran obrint fins a arribar a la unitat desitjada”.





Joan García ha explicat que “el lema sobre l’estel i l’Adoració del Nen Jesús ens condueix a la contemplació de la icona tradicional del Nadal, que alhora ens transporta a la contemplació de la unió i el retrobament entre el creat i l’increat”. El representant ortodox ha recordat que tot això “porta al fet que el cel i la terra es retrobin en un Nadal místic en què el nen, la paraula i l’home, també neix en la cova de cadascú de nosaltres”. Finalment l’arxiprest ha dit que “totes les parròquies del Patriarcat de Sèrbia a Espanya i Portugal organitzen trobades i actes en què estarà implicada l’Escola de Teologia, la fraternitat ortodoxa de Santa Eulàlia i totes les comunitats”.





I com a representant protestant, la pastora de l’Església Evangèlica de Gràcia Noemí Cortés ha afirmat que “la pregària és molt important per a les comunitats protestants, tot i que diferent segons la comunitat, cadascuna independent”. Ha destacat que “el tema de l’estel i l’adoració del nen Jesús és molt encertat perquè ens parla del fet que no importa d’on venim, sinó cap a on anem, i el nostre destí és trobar-nos davant de Déu per pregar conjuntament”. Cortés ha animat tothom a “unir-se a tots els cristians dimarts 18 a les 19.00h a la catedral de Barcelona”, però també a “mantenir aquest esperit tot l’any i fer que la Setmana ecumènica sigui una realitat sempre i els creients siguem la llum que el món necessita”.





Nadal d’intensa activitat a l’Hospital de Campanya Santa Anna





D’altra banda, en la segona part de la taula de testimonis, l’activitat de l’església de Santa Anna-Hospital de Campanya ha estat protagonista. El seu rector, Peio Sánchez, ha dit que “va ser molt significatiu el concert amb els sense sostre el 19 de desembre, una ocasió de sentir de prop la presència de persones que donen suport a tot el projecte”. A més, el sacerdot ha explicat que “es va fer la nit de Nadal un sopar entranyable que va començar amb la representació d’un pessebre vivent, amb una dinàmica de relació i d’equip en tot el que es va anar convertint en un misteri amb la participació de persones sense llar”. Igualment ha destacat “la nit de cap d’any, en què les persones no dormien al carrer soles, sinó que trobaven companyia i un moment de joia”. També ha assegurat que “el dia de Reis va ser important també perquè tothom va rebre un regal”.





Peio Sánchez ha assegurat que “el projecte Famílies acompanyant famílies ha fet dues sessions especials: una aportació d’aliments més significativa per a les 120 famílies acompanyades i regals personalitzats per a tots els nens, amb l’ajuda d’una campanya concreta i després que els nens havien escrit la carta”. El prevere, a més, ha anunciat que

l’Hospital de Campanya “comença l’any amb ganes, ara amb l’obertura d’un tercer pis d’acollida a nois sense llar, i també amb una unitat mòbil que farà atenció sanitària a persones sense llar”. Finalment Sánchez ha demanat “ajuda a les persones que ara mateix la necessiten”.





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la Visita Ad Limina dels bisbes de Catalunya aquests dies a Roma, amb el diàleg d'aquest mateix divendres amb el Papa. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Senyor, pots moure muntanyes', interpretada per Worship.cat com una invitació a tenir fe i confiar en el poder de Crist, que pot fer coses increïbles en les nostres vides com va fer a les noces de Canà, amb el miracle que narra l'evangeli d'aquest diumenge, II durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=11doN8a1Gc8.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la nova situació del bisbe Toni Vadell, que rep a partir d'aquesta setmana assistència mèdica domiciliària després d'una lleugera millora, sobre el naixement del butlletí informatiu 'Sanctus Paulus', de la província de Sant Pau dels Missioners Claretians, i sobre el calendari d'obres a la Basílica de la Sagrada Família aquest 2022, amb la previsió que s'acabin les dues torres dels evangelistes Lluc i Marc i el desig de completar la de Jesucrist el 2026. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).