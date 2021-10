El Mirall ambienta el diumenge de les missions i presenta les Jornades ‘Transmet!’ de la diòcesi de Terrassa

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 22 d’octubre, del Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe (DOMUND), que es viu aquest 24 d’octubre, i de la 9a edició de les Jornades ‘Transmet!’, que es fan aquest cap de setmana entre Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Granollers. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Manuel Górriz, director del Secretariat de Missions de l’Arquebisbat de Barcelona, i Jaume Galobart, delegat d’Apostolat Seglar del Bisbat de Terrassa. Sobre aquesta Jornada de les Missions, amb el lema “Explica el que has vist i sentit” i una aposta pels joves i el món digital, Górriz ha recordat que el DOMUND “és el dia en què l’Església universal prega pels missioners i missioneres de tot el món, així com una crida d’atenció sobre la comuna responsabilitat de tots els cristians en l’evangelització, ja que tots som missioners i missioneres en els entorns més propers com a batejats”. Igualment ha qualificat la jornada “d’ocasió d’eixamplar la nostra mirada missionera i fer-la més universal”. Pel que fa a la campanya, ha destacat que existeix “per fer present la tasca evangelitzadora de l’Església en els més de 1.100 territoris de missió i donar a conèixer les necessitats d’aquestes comunitats joves”. El responsable diocesà de Barcelona, a més, ha conclòs que “es tracta també de recaptar fons per sostenir les missions”.





Manu Górriz ha destacat, d’altra banda, que “la convocatòria del Sínode per part del Papa connecta amb el pla pastoral diocesà de Barcelona, ‘Sortim’, perquè formen dos camins que convergeixen davant la necessitat de donar testimoni del que Crist ressuscitat fa amb els qui es troben amb ell”. El director del Secretariat de Missions de Barcelona, en un altre moment, ha dit que “ara hi ha uns 190 missioners catalans, menys que ara fa uns anys, però això va acompanyat d’un augment de les vocacions missioneres dels laics, de manera temporal limitada o com una opció de vida”. Ha afegit també que “és important la tasca d’animació missionera de les delegacions i altres organismes, perquè això ens fa formar part de l’Església universal”. Górriz ha recordat que “tant el Sínode del Papa Francesc com el pla pastoral de l’arxidiòcesi de Barcelona convergeixen amb passos concrets davant la crida que tots hem rebut a ser missioners”. En aquesta línia, ha animat tothom a “prendre consciència i ser valents, ja que l’Església és missionera perquè Crist ens ha dit que anem a tots els pobles i els fem deixebles seus”. El responsable de Missions de Barcelona ha explicat finalment

que “el DOMUND encara es viu ara en temps de pandèmia, cosa que obliga a enfortir el compromís de tothom amb la pregària i la col·laboració econòmica, motiu pel qual l’Església demana l’esforç de tothom”.





Formació i comunió a la diòcesi de Terrassa





En la segona part de la taula, hem parlat de les Jornades ‘Transmet!’ sobre nova evangelització, que es fan aquest cap de setmana, des d’aquest divendres al vespre amb una vetlla de pregària a Terrassa fins diumenge amb un acte cultural a Granollers, passant per la matinal de dissabte amb una conferència de Salvador Pié i l’inici de la fase diocesana del Sínode. Jaume Galobart ha explicat que “aquestes jornades sorgeixen quan es veu la necessitat de treballar la nova evangelització”. Les ha definides com unes sessions “que ajuden tothom en la formació, alhora que fomenten el coneixement i la comunió eclesial entre les zones, particularment el Vallès Oriental i el Vallès Occidental”. El delegat d’Apostolat Seglar de Terrassa ha comentat que enguany les jornades “van sobre el camí de comunió i la sinodalitat per a la nova evangelització, responent així a la crida del Papa a participar en una Església sinodal”. Igualment ha dit que “ara és un bon moment per començar a treballar sobre aquests materials que es distribueixen amb l’objectiu de recollir aportacions” dins de la fase diocesana. Sobre el fet que hi hagi diferents llocs, Galobart ha destacat que això “ha semblat oportú per diversificar el treball i la formació” de ‘Transmet!’.





Jaume Galobart ha assegurat que serà molt aclaridora “la conferència de Salvador Pié, professor emèrit d’Eclesiologia, perquè és un home que domina molt bé el tema de la comunió, l’eclesialitat i la sinodalitat”. Ha afirmat igualment que “la profunditat del professor Pié ens permetrà aprofitar el coneixement que ell aportarà perquè els grups el tinguin ben present”. El delegat ha assegurat que “és important que la vetlla de pregària amb els joves, una Escola de pregària que es fa des de l’inici de la diòcesi el 2004, s’hagi inclòs en les Jornades ‘Transmet!’, perquè els joves han de formar part d’una Església sinodal i de comunió”. Com a novetat més important, Galobart ha presentat “l’acte de diumenge, cultural i musical, organitzat davant la necessitat que l’Església estimuli la seva aportació a la cultura, amb un concert d’orgue de Vicenç Prunés i el cor de cambra de Granollers, activitat que ajudarà a la reflexió, juntament amb uns textos que s’hi llegiran”.

Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'inici de la fase diocesana del Sínode, amb la Missa diumenge

passat a les catedrals de les diòcesis amb seu a Catalunya i una conferència del redactor del document preparatori Dario Vitali, dimarts al Seminari Conciliar de Barcelona. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Bartimeo', de Martín Valverde, un tema que ens ambienta la vivència d'aquest diumenge XXX durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=SmxC9OMKAds.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la celebració de la festa de Sant Antoni Maria Claret aquest diumenge a Catalunya, amb una Missa a les 12 del migdia presidida pel superior general dels Claretians a l'església del Cor de Maria de Barcelona, sobre la segona part del Congrés Internacional dedicat a les ferides i les esperances d'un món malalt a la llum de la Teologia de l'Encarnació, programat per a dilluns 25 i dimarts 26 a la Facultat de Teologia de Catalunya, sobre la I Jornada de Campanologia Vivos Voco, que acull des d'aquest divendres la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, i sobre la presentació dimarts 19 d'octubre del llibre 'Santiago en el fin del mundo' (La esfera de los libros), escrit pel periodista Jesús Bastante, que va intervenir en l'acte acompanyat per Peio Sánchez, Lucía Caram i Míriam Díez. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).