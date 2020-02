El Mirall ambienta el Congrés de Laics

El primer Congrés de Laics, que se celebra a Madrid aquest cap de setmana, i la recent publicació del llibre ‘Los 120 obispos de la diócesis de Barcelona’ han estat els dos grans temes tractats, durant la taula de testimonis, aquest 14 de febrer en el programa ‘El Mirall’. La directora del Secretariat d’Apostolat Seglar de l’Arquebisbat de Barcelona, Anna Maria Almuni, ha destacat que aquesta gran trobada de laics i laiques “reunirà més de 2.000 persones a Madrid per impulsar nous mètodes d’evangelització”. Ha explicat que “els treballs partiran d’una intervenció inicial de José Luis Restán” i que “s’intentarà posar en comú el màxim possible” al final, diumenge al matí. En la mateixa línia, la també delegada de Formació i Acompanyament del Laïcat ha conclòs que “el més important arribarà després, quan els participants tornin a les seves diòcesis”. I sobre el moment actual marcat per una manca de pràctica religiosa a Espanya, Almuni ha dit que “hi ha creença interior, tot i que potser es necessita impuls i acció”, i ha apuntat que “l’objectiu principal del congrés és que els laics i laiques es projectin no tant cap a dintre de l’Església, sinó sobretot en el món”.

Per la seva banda, el director de l’Arxiu Diocesà de Barcelona, Josep Maria Martí, canonge de la catedral i autor del llibre ‘Los 120 obispos de la diòcesis de Barcelona’, ha subratllat la importància de “recuperar per escrit la història de tots els pastors, successors dels apòstols, que ha tingut aquesta Església local”. En aquest context, ha afegit que el pas dels segles mostra que cal “orientar l’autoritat cap al servei, no pas cap a la imposició”. El prevere ha explicat, a més, que aquest treball, ara en castellà i més endavant també en català, mostra els perfils i una síntesi històrica dels pontificats de cadascun dels 120 titulars de la diòcesi, actualment arxidiòcesi, des de Pretextat (any 347) fins al cardenal Joan-Josep Omella. “També hi ha en el llibre un esquema cronològic de tots els bisbes de Catalunya i els papes amb els quals han coincidit”, ha comentat.

En el col·loqui, Almuni i Martí Bonet han compartit alguns pensaments i reflexions sobre la importància del laïcat “en convivència amb sacerdots, religiosos, religioses i bisbes”. El canonge ha recordat finalment la recent celebració de la festa de Santa Eulàlia, “la ben parlada”, el dimecres 12 de febrer amb l’obertura del sepulcre per a la veneració dels devots. El programa s’ha completat amb la història que

ens explica el franciscà Luis-Esteban Larra, 'La vida possible', i un fragment de la cançó 'Bendiga mi alma a Dios', del musical Godspell, que es representa novament aquest dissabte (17.00 i 20.00h) al Teatre la Salle Bonanova, de Barcelona. I en un breu apunt d'actualitat, hem anunciat un concert de la Coral Albada de Granollers, en el seu 40è aniversari, aquest dissabte a les 19.00h al Teatre de la Passió, d'Esparreguerra, a benefici de Càritas Catalunya.