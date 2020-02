El Mirall, amb la pel·lícula ‘Corazón ardiente’

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ ha estat dedicat aquest divendres, 21 de febrer, a les últimes publicacions de Lluís Duch editades per Fragmenta, concretament 'Sortida del laberint' i 'Conceptes fonamentals d'antropologia i religió', a diversos projectes vinculats a la Parròquia de Sant Sebastià de Badalona i a l'estrena a Barcelona de la pel·lícula 'Corazón ardiente' (Goya Producciones). Han estat els temes principals de la taula de testimonis, amb Felip Simón, rector de la Parròquia de Sant Sebastià de Badalona, Alba Cabañas, col·laboradora del projecte 'I Will for all' i de Domus Misericordiae Sant Josep, Iris Parra, col·laboradora de Fragmenta Editorial i traductora al castellà del llibre de Lluís Duch 'Sortir del laberint', i Marta Mas Machuca, mare de família que intervé en el documental 'Corazón ardiente'. L’actriu ha explicat que el film es basa en “una escriptora que investiga les aparicions del Cor de Jesús i, a partir de la trama argumental, hi ha un documental sobre la història d’aquesta devoció, amb participació de metges, sacerdots, famílies i altres col·lectius que expliquen com viuen la seva relació amb aquest Cor de Jesús”. Mas, que surt en la pel·lícula amb el seu marit i bona part dels seus fills, explica com viu la seva devoció, “tan important actualment pels mals de soledat i patiment que hi ha en moltes famílies”.

Iris Parra ha destacat que “Fragmenta intenta preservar l’obra de Lluís Duch, un intel·lectual de gran tirada encara poc conegut al nostre país”. Sobre ‘Conceptes fonamentals’, ha explicat que “és un recull de 34 articles que va escriure amb voluntat divulgativa per a diverses enciclopèdies, amb temes d’antropologia i religió per al gran públic com ara el purgatori, el ritual, la dimensió sagrada de la creença i molts altres”. La col·laboradora de Fragmenta, traductora del llibre ‘Salir del laberinto’, ha comentat que “entrar en l’obra de Duch és endinsar-se en una forma molt innovadora de pensar i que alhora acosta tothom a grans temes des d’un diàleg amb grans intel·lectuals del segle XX”.

El sacerdot Felip Simón, rector de la Parròquia de Sant Sebastià de Badalona, ha explicat que “l’adoració perpètua, que existeix en aquesta església des de fa gairebé cinc anys, marca l’inici de tota l’acció, perquè és la trobada amb Jesús Eucaristia”. Al voltant del temple, situada al barri del Pomar, a la serralada de Marina, “una fundació, anomenada Domus Misericordiae Sant Josep, canalitza diverses accions socials i apostolats”, entre elles “un menjador social que funciona els dimecres per a unes 50 persones”. Igualment el prevere ha destacat que “una col·laboració de l’IESE, la Caixa i DM Sant Josep ha permès posar en

marxa un projecte solidari mes ampli”. I Alba Cabañas ha assegurat que la iniciativa “pretén traduir un concepte normalment aplicat a dones molt poderoses i adaptar-les portant-les a les que no han tingut oportunitats a la seva vida, amb la seva família i el seu entorn”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb un breu comentari sobre les jornades de reflexió pastoral i missió evangelitzadora de l'Església, celebrades del 17 al 19 de febrer a Barcelona amb la participació, entre d'altres, del cardenal Carlos Aguiar, arquebisbe primat de Mèxic. I a la part final, després de la història que ens ha explicat el franciscà Luis-Esteban Larra, 'La vida possible', hem compartit la cançó "Amad a vuestros enemigos", del grup malagueny Ixcís, acompanyada d’un breu apunt d'actualitat sobre 'Sent la creu', Eucaristia que se celebrarà el diumenge 1 de març (18.00h) a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona i per a la qual es poden recollir invitacions entre el 24 i el 28 de febrer a la mateixa parròquia.