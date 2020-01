"Qualsevol problemàtica del món té un factor mediambiental"

La campanya 2020 de Mans Unides, amb el lema "Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu", i la trobada catalana de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit (RCCeE) han estat els temes principals tractats aquest divendres pel programa 'El Mirall' de COPE Catalunya, que s'emet cada divendres a les 13.33h pel 783 d'Ina Mitja. Mohamed Fuad Amrani, director general de la Fundació ATIL (ONG marroquina per a la prevenció de l’exclusió de nens i joves), ha explicat que "el treball de l'entitat amb Mans Unides ha consistit a crear un model d'intervenció socioeducativa, d'acord amb el Ministeri d'Educació marroquí, per prevenir la radicalització, un perill que no només està vinculat al radicalisme religiós, sinó també a bandes de delinqüència organitzada o altres grups de joves que actuen amb algun tipus de violència". En aquesta línia, ha puntualitzat que "es tracta d'impulsar una educació en valors i la cultura de la pau, cosa que comporta formar el professorat i treballar sobre activitats extraescolars i continguts ordinaris dels centres".

Referint-se al lema de la campanya 2020 de Mans Unides, el responsable d'una de les contraparts de l'entitat catòlica ha relacionat l'emergència climàtica amb la tasca de la seva organització no governamental. "Qualsevol problemàtica que tenim avui al món sempre té algun factor mediambiental, com es veu també en aquests joves amb els quals treballem", ha explicat Fuad Amrani en un altre moment. D'altra banda, la responsable de Comunicació de Mans Unides a Barcelona, Pilar Nieto, ha presentat la campanya com una oportunitat per pensar en les poblacions "més vulnerables del món, per generar-hi entorns més saludables", i ha invitat els creients a sumar-se a la col·lecta del proper 9 de febrer amb un donatiu.

En la mateixa taula del programa, ha intervingut també Ricard Martínez, membre del Grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit, que ha destacat que la Trobada de Catalunya "té ganes de compartir amb tothom que vulgui un contacte més íntim amb el Senyor". Ha recordat que "un dels pilars de la Renovació Carismàtica és la lloança com a do, que surt de dintre del cor com una gràcia, i l'altre és la gratuïtat". 'El Mirall' ha ofert aquest divendres, a més, una reflexió inicial sobre la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, amb l'Eucaristia d'aquest dissabte a la Catedral de Barcelona i altres celebracions que visualitzen aquesta opció de vida, i la història que ens explica cada setmana el franciscà Luis-Esteban Larra: 'La vida possible'. També hem una cançó titulada "Luz y sal", del compositor portoriqueny Luis Raul Marrero, molt lligada a la festa de la Candelera, la Presentació del Senyor, que es viu aquest diumenge com cada 2 de febrer.