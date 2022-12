ctv-yeo-20221202-el-mirall

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 2 de desembre, dels llibres ‘Condemnes compartides’ (Claret) i ‘Acompañar en la enfermedad’ (amb distribució per Amazon). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de les dues autores, la directora de la Fundació Obra Mercedària, Núria Ortín, i la pedagoga de l’Orde de les Verges Núria Ferret respectivament. Núria Ortín ha assegurat que el seu treball ha buscat “donar llum a una realitat que sovint la societat no coneix, la de les presons, i també fer que tinguin veu persones que habitualment no la tenen”. En aquesta línia, ha afegit que “són eines per canviar els estigmes i els conceptes sobre la presó”. Ortín ha explicat que “són entrevistes a mercedaris i després a persones que estan o han estat a les presons, converses sense guió ni preparació prèvia perquè siguin espontànies i des del cor”. L’autora d’aquest llibre d’entrevistes a presos i mercedaris ha comentat també que les entrevistes “són una manera d’explicar a nivell mundial què està passant” als centres penitenciaris. Ha aclarit que “molts són exreclusos que han sortit de centres penitenciaris”.





En un altre moment, Núria Ortín ha recordat que “hi ha molts tipus d’esclavatges, i l’Obra Mercedària i l’Orde de la Mercè treballen pels qui estan en aquests marges, que són persones en les quals cal creure perquè han de tenir sempre noves oportunitats”. Igualment ha presentat aquest treball com “una manera de donar suport a homes i dones que sovint no tenen res ni ningú”. La directora de la Fundació Obra Mercedària ha recomanat ‘Condemnes compartides’ perquè “es llegeix ràpid”. D’altra banda, ha apuntat que “molts dels entrevistats procedeixen de bosses de pobresa” i que, “en realitat, hi ha molt poca gent que tingui veritablement mala fe”. A més, ha aclarit que “els mercedaris asseguren que cal tractar tothom igual i entendre que són persones que no han de ser jutjades”. L’autora de ‘Condemnes compartides’ ha agraït a les presons “la col·laboració amb els permisos per accedir als centres penitenciaris, enregistrar vídeos (als quals es pot accedir mitjançant un codi QR des del llibre) i mostrar la realitat” amb la màxima fidelitat. Dels perfils, ha destacat que “hi ha menys dones, perquè delinqueixen menys, i s’ha reflectit tot amb la proporció real”.





Recursos per atendre malalts de diversos perfils





En la segona part del col·loqui, Nuria Ferret ha comentat que el seu treball sobre acompanyament en la malaltia “va sorgir a partir de l’experiència d’agent de pastoral a l’Hospital Vall d’Hebron des de fa cinc anys, sobretot

des del contacte amb persones que viuen processos llargs”. En aquesta línia, ha recordat que “en aquest llibre, com en l’anterior, hi ha molta Paraula de Déu perquè molts malalts són catòlics, encara que no siguin tots practicants i alguns tinguin una fe minsa, cosa que fa que sigui molt important recórrer a la Paraula de Déu”. Ferret ha comentat que, en aquesta taula de testimonis, “hi ha una coincidència en els dos llibres: l’acostament a persones que han patit”. Igualment ha afegit que “els malalts també estan tancats, com els presos, perquè viuen situacions d’aïllament per malalties greus i veuen les seves vides trencades, fins al punt que no saben si es podran aixecar o si això és el final de tot”. La pedagoga ha recordat que, com a agent pastoral, fa “una visita professional”.





Núria Ferret ha afirmat que, “a partir de les situacions de l’hospital, s’ha vist que es necessiten eines i recursos, com ara textos bíblics o no bíblics, relats com els contes i les paràboles de Jesús, exercicis amb preguntes obertes que afavoreixen el diàleg, fitxes de resum en cada capítol i la possibilitat d’editar-se uns flyers o una estampeta, molt millor que un gran llibre d’espiritualitat”. La pedagoga ha subratllat que un bon acompanyament en la malaltia “requereix un primer pas, que és establir contacte i vincle amb el malalt al santuari de la seva habitació, perquè pugui narrar la seva història amb les seves angoixes i preguntes, i detectar quin malestar espiritual té”. Ha afegit que, “a partir d’aquí, es valoren recursos espirituals”. Igualment Ferret ha recordat que “aquest llibre, com l’anterior sobre eines de pregària, té una dimensió espiritual també, tot i que no és el mateix pregar quan es porta una vida més o menys normal que no pas quan algú està malalt a l’hospital”. Finalment la consagrada a l’Orde de les Verges ha assegurat que “l’Església s’està adonant que l’ajuda en la malaltia és un repte importantíssim, i va abocant-hi recursos importants”.

Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre un nou calendari digital que ofereix l'Arquebisbat de Barcelona en en aquest enllaç, https://esglesia.barcelona/calendari-advent/, per invitar tothom a descobrir cada dia una finestra amb missatges, curiositats i reflexions amb la participació d'alguns influencers. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Prepareu el camí al senyor', adaptació en català de la cançó "Prepare Ye (The Way Of The Lord)" composada per Stephen Schwartz per al musical de Broadway "Godspell" estrenat al maig de 1971. Ara la compartim per ambientar el diumenge II d’Advent: https://www.youtube.com/watch?v=hVZNvSYmDXA





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la Missa celebrada aquest dijous a la Catedral de Barcelona per les víctimes d'accidents de trànsit aquest any, l'inici d'uns treballs arqueològics

dins la tercera fase del projecte d'excavacions a la Catedral de Tarragona, la presentació dimecres del Pacte Manresa 2022, elaborat en el Fòrum Internacional Multireligiós Cruïlla de Camins celebrat aquesta setmana, i el final de la 19a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).