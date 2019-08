TRABILSA intenta evitar la vaga indefinida a la seguretat de l'aeroport

Si TRABILSA no ho evita, els treballadors de l'empresa responsable de la seguretat de l'aeroport de Barcelona aniran a la vaga aquest divendres 9 d'agost. Empresa i treballadors es van reunir divendres passat durant 8 hores a la seu dels Serveis Territorials del Departament de Treball, i fruit d'aquesta trobada surt la proposta que l'empresa farà arribar als representants dels treballadors aquest dimecres 7 a les 10 del matí.

Juan Carlos Giménez, Portaveu de PROU (Plataforma de Representació Obrera Unitària) no es mostra gaire optimista. "Ja vam reajustar una vaga a principis d'any per mirar de solucionar els problemes, i encara no compleixen amb els acords. L'empresa marxa el maig que ve i vol marxar amb les butxaques plenes a costa dels treballadors".

Per Giménez, AENA té la solució als problemes. "L'aeroport s'ha quedat petit per al volum de viatgers que té, i això suposa una sobrecàrrega de feina", per això les seves demandes inclouen o bé més descans o la compensació de les hores extres. "Hi ha gent treballant de 10 a 16 hores, per això hi ha tantes baixes. A més, també demanem que tothom pugui utilitzar l'escàner, que ara per ara no tots els treballadors estan capacitats per fer-ho i això suposa una sobrecàrrega de feina".

"Les empreses només volen omplir-se les butxaques com abans millor, i l'única via per fer-ho és amb les hores dels treballadors. A principis d'any ja vam amagar amb una vaga perquè sabíem que arribaria l'estiu i estaríem encara amb aquest problema. Vam seure a negociar i no han complert. Han mentit. AENA és qui crea aquests conflictes. Sempre estem a l'expectativa de quina empresa es queda i amb el temps que disposen per treure el màxim benefici possible en el temps que disposen. Però no és només amb els de seguretat".

Juan Carlos Giménez sembla tenir coll avall que hi haurà vaga. "El problema és que encara que la proposta sigui bona, sabem que no compliran".