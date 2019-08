Tatuatges oncològics solidaris al Berguedà

Una iniciativa solidària a Berga permet que les dones que han patit una mastectomia es facin tatuatges de mugrons i aureoles de franc. Aquesta iniciativa surt de l'associació Ginkgo en conjunt amb 'Sense por'.

La presidenta de Ginkgo, Aurora Fernández, explica que Ana Altimiras, presidenta de 'Sense por', volia finançar els tatuatges oncològics de la tatuadora Mireia Ortega, especialista en tatuatges en tres dimensions i tatuatges oncològics, i nosaltres havíem venut bosses solidàries per Sant Jordi i volíem destinar aquests diners a alguna acció relacionada amb el càncer. I amb els recursos de les dues entitats i la col·laboració de l'estudi de Roy's Tattoo que va cedir el seu espai, van aconseguir que la Mireia pogués començar a tatuar a Berga amb els mínims de salubritat requerits.

Per a les afectades, segons Aurora, "el tatuatge és una manera de tancar el cercle. No suporten mirar-se al mirall, les fa sentir-se incompletes. Com si encara estiguessin en tractament. Però gràcies als tatuatges 3D de la Mireia els dóna la sensació com si fossin reals i els ajuda a passar pàgina".

És molt diferent a l'alternativa que oferirà Sanitat, la micropigmentació. "El tatuatge oncològic està enllestit en 2 o 3 sessions i és per tota la vida".

Però no només les dones surten beneficiades d'aquesta iniciativa. Un 1% dels homes pateix càncer de pit, i per a ells també va destinada aquesta acció.

'Ginkgo' i 'Sense Por' són associacions petites d'àmbit comarcal i treballen al Berguedà, Solsonès, Bages i Cerdanya, però Aurora es posa a disposició per posar en contacte a tothom que ho necessiti amb la Mireia Ortega per fer el tatuatge on sigui necessari.