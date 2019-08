23 persones s'han ofegat al litoral català des del 15 de juny

Segons l'OMS, l'ofegament és una de les principals causes de mort accidental arreu del món. Cada any es comptabilitzen més de 350000 morts a l'aigua. Per donar llum a aquestes dades hem parlat amb Jessica Pino, Coordinadora de la Comissió de Prevenció i Socorrisme de la 'Real Federación Española de Socorrismo'.

"Darrere d'aquestes morts hi ha imprudències. Molts cops pensem que ho sabem fer millor que la resta i no fem cas als socorristes. Altres cops és el desconeixement que tenim".

Les dades revelen que des del 15 de juny, 23 persones s'han ofegat al litoral català. 13 a la Costa Brava (el doble que l'any passat), 5 a la Costa Daurada, 3 al Garraf i 1 al Barcelonès. "Aquests espais els veiem com espais d'oci i no som conscients dels riscos".

El 50% dels ofegats tenien més de 70 anys. "El perfil de l'ofegat és una constant. A Catalunya el perfil és molt semblant al del nacional: home, de nacionalitat espanyola i més gran de 50 anys".

"El 64% dels ofegats han ocorregut en espais no vigilats. Si parlem només de platges, parlem del 50%. És a dir, la meitat d'aquests morts es podrien haver evitat si hagués existit el servei de socorrisme. El socorrista fa una labor de prevenció molt important que en platges no vigilades no tenim, com l'estat del mar i el color de les banderes".

A Catalunya 4 persones han mort en instal·lacions municipals o privades. "És a piscines privades a on s'ha de tenir cura dels menors d'edat, que amb l'absència de supervisió poden estar més en risc".

"Tant menors com gent gran haurien d'estar sempre acompanyats perquè la intervenció d'aquesta segona persona pot alertar algú o salvar-te la vida si té els coneixements per fer-ho".