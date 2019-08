El moviment "FLYGSKAM" s'estén per Europa

"FLYGSKAM" és un moviment ecològic amb origen a Suècia, pioners en consciència ecològica. Aquest moviment fa que moltes persones renunciïn a volar per la contaminació que provoquen els avions - 20 vegades superior a un tren. Aquesta dada no resulta estranya si tenim en compte que un dels punts més contaminants d'Espanya és el Prat de Llobregat, per l'aeroport i pel trànsit aeri que això suposa.

Pablo Díaz, Professor en Economia i Empresa de la UOC, explica que "no és el mateix el combustible dels avions que el dels cotxes, i a França aquest moviment ja s'ha estès. Les connexions aèries de menys d'una hora es reemplacen per tràfic ferroviari. De fet, la Unió Europea està estudiant imposar taxes al tràfic aeri per la contaminació que provoca. Hi ha trajectes de més d'una hora que el trajecte ferroviari trigarà més. Però també hem de tenir en compte el temps que es triga a arribar als aeroports i en sortir d'ells. Però és veritat que un trajecte de 3 hores d'avió en tren poden ser 6, i això en tren ràpid. És en trajectes curts a on no té tant sentit l'avió".

Sobre l'impacte que pot provocar a les aerolínies, Pablo Díaz diu que "aquest moviment col·lisiona amb les companyies 'low-cost'. S'ha de tenir en compte que el 23% dels suecs ha renunciat a volar, i això ha afectat les aerolínies escandinaves".

Sobre si la UE legislarà per reduir o penalitzar la contaminació, afirma que "legislar sobre aquest tema és delicat perquè és un sector del qual depèn bona part de l'economia. S'està treballant a aconseguir que les aeronaus pesin menys i necessitin menys potència: Sí que és veritat que any rere any s'aconsegueix emetre menys contaminació, però és molt difícil aconseguir quelcom com els cotxes elèctrics".

"A les economies que ara estan donant la possibilitat als seus ciutadans de fer turisme de llarga distància costarà de conscienciar, però com abans es comenci, millor".