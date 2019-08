Ja fa temps que se sap que els mars i els oceans s'han de cuidar, i la realitat ens obliga a obrir els ulls davant unes dades impactants. El 40% de les xarxes dels pescadors estan plenes de deixalles. Aquesta dada, però, per als pescadors no és nova. Jaume Carnicer, President de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú adverteix que "la notícia és alarmant, però nosaltres ja fa temps que veiem que hi ha molta brutícia".

Els pescadors ja fa temps que estan conscienciats sobre l'estat del mar. "Abans el que fèiem era que tot allò que no era peix es tornava a l'aigua. Però fa uns 15 o 20 anys es va decidir guardar-ho i llençar-ho a port. I ja fa 4 o 5 anys se'ns va ocórrer separar el plàstic de tot l'altre. Vam ser un parell de confraries que vam començar a demanar-ho i a hores d'ara s'ha estès a tots els ports a on hi ha llotges de peix, dins del projecte que es diu 'MAR VIVA', i ara ja separem les escombraries".

Jaume Carnicer marca en el mapa els llocs a on pitjor està la situació. "Com més a prop de grans ciutats, pitjor és la situació al mar. Aquestes deixalles no es desfan, i moltes vegades acaben enterrades fins que un temporal les torna a treure, i llavors aquest percentatge del 40% puja notablement".

Reflexionant sobre com afecta la contaminació a la vida marina, Carnicer diu que "els plàstics amb el temps es van desfent, i si no tenim cura aquests plàstics, acaben a la cadena atròfica, ja que els peixos se'ls mengen. És un problema important que necessita educació i conscienciació". També les àrees de pesca s'han vist afectades. "Als animals no els agrada les zones contaminades, òbviament. I això influeix".

Per acabar, Jaume Carnicer deixa un parell de reflexions. En primer lloc, "la Humanitat amb el temps s'adonarà dels errors que està fent". I per acabar, confia en la capacitat de regeneració de la natura. "La naturalesa és molt sàvia, i si nosaltres l'anem tractant bé l'anirem recuperant".