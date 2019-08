Les possibles conseqüències dels atacs contra granges ramaderes

Hem parlat amb Jaume Bernis, representant porcí de la JERC perquè ens expliqui el que està passant amb els atacs que pateixen els ramaders per part de col·lectius animalistes. "Està augmentant el que a parer nostre és un delicte de violació d'una propietat privada, en aquest cas una explotació ramadera. Aquesta gent no és conscient del que suposa entrar en una explotació ramadera de la manera que ho fan".

"La bioseguretat és clau en el model de ramaderia instaurat a Catalunya, i es trenca amb la irrupció d'aquesta gent a les instal·lacions". En Aquestes instal·lacions es treballa per aïllar a tot el bestiar de malalties que procedeixin de fora de la granja. "Aquesta gent realment no sap el que pot suposar tant pels animals com per la resta de l'explotació. Em sembla molt bé que estimin els animals. Els primers que estimem els animals i que volem que estiguin bé som els ramaders. Si estimen tant els animals, si coneguessin mínimament alguna cosa sobre bioseguretat, sabrien que la presència de determinades malalties en una explotació pot suposar moltes morts, ja no només d'aquella explotació, sinó que en el radi d'un quilòmetre s'hauria d'avaluar via analítica de sang si la malaltia s'ha expandit, i si ha estat així, es faria el sacrifici dels animals que estiguessin dins d'aquest radi. I no només això, sinó que ens podrien tallar les exportacions a escala mundial tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. I això suposaria un gran cop al sector, tant en preus com en l'àmbit econòmic".

Seria una ruïna econòmica per tot el que representa el sector ramader en el país, per això la Generalitat vol legislar per protegir el sector de la ramaderia.