Les infermeres podran prescriure més de 1000 tipus de medicaments

El dia 27 el govern català va aprovar un decret que permetrà indicar i dispensar medicaments i material sanitari. Aquesta era una feina que ja es feia, però que fins ara necessitava la validació d'un metge.

El Doctor Marc Ramental, Director General de Professionals de la Salut diu que "és un primer pas per reconèixer la feina que habitualment ja feien les infermeres i infermers als centres de salut. Podran autoritzar la dispensació de més de 4500 productes sanitaris, fonamentalment materials de cures, com gases, apòsits i medicaments que avui dia no necessiten recepta mèdica. Ara tindran l'empara per autoritzar-ne la dispensació".

El pacient es beneficiarà en agilitat i qualitat. "La infermera serà qui inclogui a la recepta electrònica els productes; i també el professional prescriptor serà el professional que millor coneix aquell producte, per tant les indicacions seran molt més acurades i adequades a les necessitats de la persona atesa".

Hi ha medicaments d'ús habitual per les infermeres que encara necessiten aquesta recepta mèdica. "Per aquesta raó ens referim a aquest decret com un primer pas. El que necessitem és que s'aprovin uns protocols que emparin aquest ús. El Ministeri ha de donar-se pressa per aprovar aquests protocols i finalment donar una plena cobertura jurídica a les actuacions que duen a terme les infermeres."

El Dr. Ramental sentencia: "El nostre gran objectiu és que els professionals facin allò per al que aporten més valor afegit. I que el metge d'atenció primària es quedi per a aquells casos que realment la figura del metge és imprescindible per aportar valor al procés assistencial".