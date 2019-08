Les estratègies dels supermercats per seduir online

En els temps que ens ocupen, la venda online cada cop guanya més terreny al comerç tradicional. Però, com s'ho fan les pàgines web per captar clients? Com d'important és oferir una bona experiència de compra online per fidelitzar clients? Són aquestes estratègies de comerç digital similars a les utilitzades pel comerç tradicional?

L'economista Doris Morales Solana afirma que "estem en un món molt competitiu i no podem perdre cap oportunitat d'arribar als consumidors oferint-hi experiències agradables de consum". Les estratègies de venda tradicionals dels súpers són les mateixes que s'utilitzen online "però adaptades a la web". "A diferència del que passa als supermercats tradicionals, al supermercat online el client busca que l'assortiment sigui més reduït, més adaptat a les necessitats de consum".

Morales assegura que "els supermercats tradicionals ho saben tot de tu per la teva cistella de la compra. I tot i això es podria adaptar a la web, en funció dels productes que el consumidor adquireixi setmanalment o mensualment. És més, hauria de ser el consumidor qui dissenyés la seva pròpia web. Per cercar aquells productes que habitualment consumeixes, i que aquests apareguin a les primeres pàgines".

El disseny de la web també és molt important a l'hora de captar clients. "S'ha demostrat que un web ben dissenyat fa que els usuaris estiguin més confiats i que els consumidors acabin sent més lleials al supermercat de torn".

Qüestionada per les preferències de pagament, "a escala global el consumidor prefereix pagar amb Paypal. Però hi ha països a on la targeta de crèdit continua tenint un gran pes".