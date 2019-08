Les cambreres de pis demanen millores laborals

Més de 500 cambreres de pis, també conegudes com a 'Kellys', es van manifestar ahir a Barcelona per reclamar condicions laborals dignes, una menor càrrega de treball i que se'ls reconegui la jubilació anticipada. És el segon any que es manifesten a la plaça Sant Jaume per visibilitzar les seves reivindicacions.

Juana Mújica, cambrera de pis pertanyent a CC. OO., ens detalla les condicions laborals del seu col·lectiu. "Són 8 hores de feina, a vegades poden ser de 9 o 10, i aquestes hores extres no es paguen. Es cobra entre 1,5 o 2 euros per habitació. El sou és d'uns 700 euros perquè són contractes de 4 o 5 hores de feina, i s'acostumen a fer diàriament entre 16 i 30 habitacions".

I ens explica com és de precària la seva situació. "Fem 40 hores setmanals, i segons el conveni d'hoteleria hauríem de cobrar uns 1200 euros al mes. Hi ha hotels que si respecten aquest conveni, però les empreses multiservei no ho fan".

"És molt dura la nostra feina, per això sortim al carrer, perquè la gent se solidaritzi i empatitzi amb el sector. L'any passat ens van convidar a presentar les nostres propostes al Congrés dels Diputats, però encara no hem rebut resposta".

Aquest moviment de les 'Kellys' ha estat possible gràcies a l'Associació de Kellys Federades, entitat que els ha permès fer aquest pas. "Reivindiquem sobretot la jubilació anticipada perquè acabem molt castigades físicament". Fins i tot s'han donat casos de treballadores acomiadades a causa de les reiterades baixes tot i haver-hi informes mèdics i sessions de rehabilitació que les justifiquen. També demanen més inspeccions de treball a hotels i centres de feina per evitar abusos.

A Juana se li ha preguntat per la vaga de dos dies que ha tingut a Eivissa. "A molts llocs ens amenacen si ens manifestem o protestem. Aquí és impensable, però donem el nostre suport a les nostres companyes d'Eivissa".

I per acabar, deixa un missatge. "Hem de perdre la por. Hem de denunciar els abusos. Volem fer aquesta feina amb dignitat. Només reclamem allò que ens correspon".