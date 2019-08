Consell per tornar a l'escola

Amb el mes de setembre a la cantonada, és inevitable pensar en el retorn a escola dels nens. Després d'insistir en com és d'important la desconnexió durant l'estiu, ara toca tornar a connectar amb la rutina. Hem parlat amb la Dra. Esther Méndez, metge de família, i ens ha donat una sèrie de consells per fer aquest retorn a l'escola més fàcil.

1) Canvis horaris. El més important de tots. Després d'haver endarrerit les hores d'anar al llit durant les vacances, ara per tornar a la normalitat d'haurien d'avançar 15 minuts cada 2 dies fins a aconseguir l'objectiu de moltes famílies d'anar els nens a dormir a les 9 del vespre. Per aconseguir aquest fet s'hauria de començar de 7 a 10 dies abans de tornar al col·legi.

2) Material escolar. Com que a molts nens i nenes els fa molta il·lusió, és molt important que participin en l'hora d'escollir-lo. Dedicar una tarda a supervisar el material que trien perquè s'adapti a les seves necessitats. Seria aconsellable tenir disponible una motxilla amb rodes, a banda de la convencional, per als dies que hagin de portar més pes.

3) En canvis, sobretot de primària a secundària, és important escoltar de manera activa quines són les inquietuds de cada fill. Es recomana parlar amb ells individualment uns 10 minuts com a mínim, recordant tot el que té de positiu tornar i tranquil·litzar els seus temors.

4) Extraescolars. Molts cops a causa dels horaris dels pares se'ls apunta a massa activitats. I els nens també necessiten estar tranquils a casa, jugant, relaxats i preparar-se per anar a dormir. Fins i tot avorrir-se, que és quan desenvolupen la seva creativitat. Una de les activitats extraescolars hauria de ser la que els pares vulguin reforçar, i l'altre la que al nen li agradi i que ajudi a potenciar la seva autoestima.