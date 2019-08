6 de cada 10 turistes prefereixen ser atesos per robots

No deixa de ser curiós que un estudi afirmi que 6 de cada 10 turistes prefereixen ser atesos per un robot durant les vacances. Pablo Díaz, expert en turisme i Professor dels Estudis d'Economia d'Empresa de la UOC explica que "va ser un estudi internacional i que aquests resultats depenen molt de la cultura. Els xinesos, els brasilers i els nord-americans se sentien més còmodes si els atenien un robot. En altres llocs, com a Europa, no és així. Aquest fet es dóna sobretot a cultures a on la interacció amb altres persones és purament protocol·lària i les relacions amb les persones més fredes".

Davant l'afirmació que un 66% de les feines d'hostaleria i allotjament podrien ser desenvolupats per robots abans del 2055, Díaz assegura que "això ja és una realitat en algunes cadenes d'hotels. Sobretot al Japó, a on la recepció a l'hotel o el servei d'habitacions els fan robots. O a alguns aeroports tenen robots de seguretat que passen pel teu costat i t'escanegen". Característiques humanes com l'empatia es podria pensar que un robot no la podria suplir, però Pablo Díaz assegura que "hi ha robots que mitjançant el reconeixement facial poden estudiar els teus gestos. Però el que no poden fer és prendre decisions complexes".

Díaz preveu un impacte al mercat laboral. "Feines de serveis 24 hores, atenció al client, habitacions, cuina... S'espera una gran incorporació dels robots al sector en el futur". "S'haurà de canviar la formació, la manera de relacionar-se amb els robots. Ens haurem d'anar acostumant a l'atenció amb robots. El tracte amb persones serà una cosa més 'premium'".

Els robots s'aniran incorporant de mica en mica a la nostra societat, "però els impactes a la societat els anirem veient. El mercat laboral es tensarà i els que estiguin menys preparats ho passaran pitjor", sentencia Pablo Díaz.