Boles de foc al cel de Catalunya

El passat dissabte un meteorit es va deixar veure a gran part de Catalunya i Comunitat Valenciana. Per a Antonio Bernal, astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona, el diagnòstic és clar. "És un bòlid. Una estrella fugaç més gran del que acostuma a ser habitual". Bernal defineix aquests bòlids com "materials que entren en l'atmosfera s'encén i és això el que veiem. Depèn de la mida, pot ser que es vaporitzin a causa d'aquesta fricció, com ara els que són com un gra de sorra. Els que són una mica més grans, fins a la grandària d'un puny, no arriben a vaporitzar-se del tot i llavors si poden arribar a la Terra. Però la Terra és tan extensa que els llocs habitats són realment pocs i llavors acostumen a caure en indrets despoblats".

Aquest incident ha recordat el que va tenir lloc a Rússia l'any 2013. "Aquell era més gran que un puny, i gràcies a un col·lega que va dissenyar un sistema per calcular la trajectòria basant-se en els vídeos de la gent, van trobar trossos grans, de centímetres. Tant de bo amb aquest últim facin el mateix, però és molt probable que caigués al mar. Va ser visible des d'Alacant fins a Girona, això ja implica un radi d'uns 200 o 300 quilòmetres".

Bernal afirma que és possible que es tracti d'una resta de les llàgrimes de Sant Llorenç, "però no hi haurà la certesa fins que no es calculi la trajectòria. Però és molt probable donada l'època de l'any en què ens trobem".

L'Observatori Fabra de Barcelona fa seguiment d'asteroides propers a la Terra. "El terme proper és relatiu, ja que considerem proper una òrbita de menys de 45 milions de quilòmetres, més de cent cops la distància entre la Terra i la Lluna".