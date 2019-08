Barcelona viu el seu estiu més violent de la darrera dècada

Tots els mitjans de comunicació, tant nacionals com internacionals, s'estan fent ressò de què està passant a Barcelona aquest estiu. Feia 10 anys que la ciutat no vivia una situació semblant. I és que les dades diuen que des de l'1 de juliol hi ha hagut 8 homicidis a Barcelona. Per a Eugenio Zambrano, Portaveu del CSIF, "afortunadament les administracions responsables de la seguretat, com són l'Ajuntament de Barcelona i el govern de Quim Torra, admeten el problema. Aquesta situació és una crisi de seguretat que no s'ha gestat en dos dies. L'ajuntament ha estat i està en mans d'activistes que a la seva arribada pretenien treure l'arma de foc als agents de la Guàrdia Urbana. I ara sembla que es vol culpar a agents externs, com l'Administració de Justícia. Uns jutges i fiscals que en Barcelona estan desbordats per culpa de la mala gestió política tant de l'ajuntament com de la Generalitat".

"Els jutges i fiscals apliquen la llei en funció de l'atestat policial que es fa. Si aquest atestat no és de qualitat, la justícia no pot intervenir i actuar. La tinent d'alcalde Laia Bonet recentment ha culpat a la Guàrdia Urbana de la situació pel volum d'agents que estan de vacances, i ja li hem traslladat el nostre malestar i que no pensem permetre que ens doni una imatge desvirtuada i demagògica del cos".

Les dades que aporta el senyor Zambrano són molt ressenyables. 700 delictes al dia, el que suposa uns 29 delictes cada hora i d'aquests el 40% són violents. També destaca que l'índex de criminalitat de Barcelona ha pujat un 26% des de l'arribada d'Ada Colau al consistori.

"Si el codi penal és el mateix a tota Espanya, per què els delinqüents trien Barcelona? La policia també ha de fer autocrítica. Som pocs recursos humans i estem mal gestionats". "Escullen Barcelona perquè aquí no hi ha la pressió policial que hauria d'haver-hi i tampoc hi ha directrius polítiques per combatre la criminalitat".

Per acabar, Eugenio Zambrano destaca que la policia ha perdut autoritat i que es trigarà a recuperar, a més de donar el seu suport a Albert Batlle en el seu nomenament a l'Ajuntament de Barcelona per lluitar contra la inseguretat.