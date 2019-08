Arribarà el vot electrònic al nostre país?

El vot electrònic és una realitat a molts llocs del món, però arribarà a Espanya? Per a Víctor Hidalgo, enginyer de prebenda de Scytl, no hi ha dubte. "Tard o d'hora, és cap a on anem. El vot electrònic permetria votar a molta gent que ara té problemes per fer-ho, com aquelles persones que viuen a l'estranger o aquells que no estan físicament el dia de les eleccions. O fins i tot aquelles persones amb discapacitats amb el vot electrònic podrien votar. A part hi ha temes de reducció de costos".

Sobre els costos d'aquesta seguretat, diu que "la seguretat és molt important per donar confiança al sistema. Però al final els costos acaben sent més econòmics per tota la logística que impliquen unes eleccions. Sí que hauria de fer una forta inversió en seguretat, però ja hi ha tecnologia al mercat que estan molt evolucionades i que farien que unes eleccions fossin segures".

Víctor Hidalgo ens ha parlat dels diferents models de vot electrònic que trobem arreu del món. "A Austràlia només permeten el vot electrònic a certs col·lectius com discapacitats, residents a l'estranger o als que tenen el col·legi electoral a més de 20 quilòmetres. O a França, a on el fan servir els residents a l'estranger. Però a Estònia, per exemple, qualsevol pot votar electrònicament. Es pot escollir com fer-ho".

Ens ha explicat per què creu que no hi ha vot electrònic a Espanya. "Requereix un canvi legislatiu. La llei electoral d'Espanya és antiga, per tant, no preveu el vot electrònic. I això és un procès llarg que requereix un consens polític, i els països són conservadors a l'hora de modificar aquestes lleis".

"El que es fa normalment és introduir-lo gradualment. Com ara a França, que el vot electrònic només és per a aquells que resideixen a l'estranger. Ara mateix, el percentatge de vot d'espanyols residents a l'estranger és del 6%".

I sentencia, "és més còmode, més eficient, més barat i més segur".