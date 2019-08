Aprendre a relaxar-se a l'estiu

L'estrès no entén de vacances ni d'estiu, per això és important saber com tractar-lo. Segons Isabel López, Directora Tècnica de CIGNA Espanya, "l'estrès s'acumula i apareix quan un menys ho espera. Per aquesta raó s'ha de fer prevenció per evitar que aquest estrès esdevingui patològic".

Si parlem de vies de relaxació, "cada persona té la seva manera per relaxar-se, i s'han de trobar aquelles que ens permetin mantenir un estat anímic estable. Un punt d'estrès està bé, un punt d'adrenalina per estar alerta. Però els problemes arriben quan ens passem de la ratlla. S'ha de trobar la manera de minimitzar les conseqüències d'aquest estrès".

Cada persona té les seves tècniques, però "segons les enquestes, tothom anem més o menys en la mateixa direcció: fer exercici, parlar amb familiars i amics, tenir 'hobbies', dormir més... Però en moments de molt d'estrès haurem de buscar tècniques de relaxació que ens facin baixar aquest nivell". Segons Isabel López, "quan riem i somriem ens relaxem. Una altra seria fer una visualització positiva, és a dir, buscar una imatge que ens agrada o ens fa sentir bé i recrear-la, i això ens fa somriure sense adonar-nos comte. Relaxar músculs mitjançant la relaxació muscular progressiva, que consisteix a tensar els músculs per ser conscients del que és un múscul en tensió i després relaxar-los per ser-ne també conscients d'aquest estat. I fer-ho des del cap fins als peus sent conscients que estem relaxats".

"Forma part de les tècniques prendre consciència que estem estressats per ser capaços de pensar en una altra cosa que ens relaxi i rebaixar aquest grau de tensió. És molt important la respiració abdominal des del diafragma"

Per acabar, si parlem de simptomatologia física de l'estrès, Isabel López parla de "mals de cap i d'esquena, dormir malament, taquicàrdies o fins i tot depressions".