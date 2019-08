Apareix un niu de vespa asiàtica a Santa Coloma

Gustavo Pou, rescatador d'abelles, ens explica com va saber d'aquest niu. "Em van trucar uns veïns que tenen una casa baixa dient que allà a on normalment els feien niu les abelles, aquesta vegada tenien un niu de vespa asiàtica. Van buscar informació, em van contactar i jo vaig coordinar-me amb l'ajuntament fer l'acció de retirada del niu."

A l'hora de fer l'acció, es va trobar la primera sorpresa. "En un principi pensàvem que podria ser un niu primari, que l'inicia a la primavera la reina i quan arriba a uns 25 centímetres, durant el dia va fent el trànsit per desovar i fer el segon niu, el secundari, que pot arribar a ser molt gran. I aquest va ser el que ens vam trobar."

Gustavo explica que "al meu canal de Youtube denuncio que a Catalunya les administracions s'han de posar les piles, perquè veient la situació al nord d'Espanya, estem enfocats cap a aquesta situació si no agafem les coses com s'han d'agafar. Cada cop que es troba un niu s'ha d'avisar a l'ajuntament i forçar-lo que actuï, ja que aquests nius són molt perillosos. El niu de Santa Coloma tenia un tràfic de 2000 vespes".

El comportament de la vespa asiàtica la fa molt perillosa. "No actuen com les altres. Si una et pica, quedes identificat com a objectiu i si les altres t'oloren, t'atacaran. Són molt territorials. Per això si es detecta un niu, s'ha d'avisar l'ajuntament perquè tanqui el carrer i s'actuï. S'ha de fer de nit perquè és quan estan totes i hi ha menys risc per a la població".

Si la vespa asiàtica et pica, "el verí és quatre vegades més fort que el de la vespa comuna. Si no ets al·lèrgic, només tindràs un fort dolor. Però si et pica, és que estàs a prop d'un niu, i no et picarà només una. Al nord d'Espanya ja n'hi ha un cens de morts per acció d'aquesta vespa. S'han de conscienciar els ajuntaments per fer un treball de prevenció per controlar la població d'aquests insectes".