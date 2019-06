Xarli Diego ens presenta el seu llibre: "Gràcies per la música. Memòries d'un locutor d'éxit"

Tiempo de lectura: 2



Avui més que una entrevista us volem presentar el retrobament de tres amics amb mil batalles radiofòniques a les esquenes: Pepe Collado, Montse Rodríguez i Xarli Diego, que ha visitat Herrera en Cope Catalunya i Andorra per presentar el seu nou llibre: “Gràcies per la música. Memorias de un locutor de éxito.”

En Xarli va començar a presentar el mític programa “Caspe Street” al 1979, a la Cadena SER. Tenia 21 anys, i ho va aconseguir després de contestar un anunci a premsa on, literalment, es buscaven “animals radiofònics”.

Al 1986 va coincidir amb Pepe Collado, gràcies a Rosa Maria Sardà, a Televisió Espanyola, al programa “Ahí te quiero ver”, aconseguint audièncias de 13 i 14 milions d'espectadors, totalment impossibles al panorama televisiu actual.

Tot i que fa molts anys que en Xarli no fa ràdio ni televisió “estic present a la memòria de la gent, i em sento molt estimat per on vaig. Això m'omple d'alegria”.

“Tot ha canviat moltíssims. La tele, la ràdio, la gent, els carrers, les ciutats.... jo vaig treballar dos anys a Ràdio Manresa, i la ciutat d'ara a la de fa 40 anys no té res a veure. I la ràdio ha evolucionat. Jo no soc dels que pensa que qualsevol temps passat era millor. Però en algunes coses sí. Per exemple en la música era molt millor la dècada dels 70 i dels 80 que la d'ara, però de carrer”

Pel seu programa van passar molts dels artistes nacionals internacionals més importants del moment. El secret d'aquest éxit, com ens diu el Xarli, era treballar molt : “Doncs el programa tenia molta força, jo posava moltes ganes i va ser tot un cocktail amb una época on no hi havien tantes ràdios. Existien algunes emissores, però poques. Televisió només hi havia una, en blanc i negre... i amb aquest panorama fer un programa per a gent jove amb tants artistes nacionals i internacionals, feia que la gent et seguís. I jo trucava a les discogràfiques, anava a dinar amb ells... estava tot el dia pendent del programa, era una feina de 24 hores al dia”

Al seu llibre podreu descobrir més secrets sobre un programa on podia sonar El Fary i, tot seguit, els Beatles. Xarli Diego. Quin crack.