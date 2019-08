'Voyeurs' a les platges

A les platges hi ha un problema: els 'voyeurs', gent que fotografia sobretot dones fent 'topless' o nudisme. Però quines conseqüències legals es poden trobar? Josep Maria Tamarit, Catedràtic de Dret Penal i Director del Programa de Criminologia de la UOC afirma que "no és un delicte treure fotos a dones fent 'topless' o nudisme. L'espai públic és un lloc a on un és conscient que s'exposa a la mirada dels altres i per tant ha de ser conscient que això comporta aquests possibles efectes".

"Les autoritats tenen poder limitat. Una altra cosa és que es consideri que aquestes imatges li puguin crear algun perjudici. A més, també hi ha el dret a la pròpia imatge i per tant, en virtut de la llei de protecció de la intimitat es podria plantejar una demanda, però això no implica que la policia recavi proves. Això seria un procediment civil i que hi hauria d'al·legar quin perjudici podria haver causat depenent de quin ús se'n faci després que s'hagin pres aquestes imatges".

"No necessàriament seria sancionable el fet de publicar una imatge no consentida en un lloc públic". "El que sí que existeix és el dret a la pròpia imatge. Si algú fa un ús no consentit de la imatge d'un altre i a més d'aquest ús en treu profit, la persona que té dret a la seva imatge pot plantejar una acció civil a la persona que ha usat la seva imatge".

"Ens trobem en l'àmbit de les molèsties, que d'aquestes hi ha moltes. Ens movem en el marc de la convivència. Hi ha societats molt més escrupoloses a l'hora de tolerar però també de no molestar, i aquí en molts àmbits no és així".

Però en el cas dels menors, tot canvia. "Qualsevol imatge d'un menor exposada dins d'un context sexual, encara que sigui mitjançant edició, estaríem parlant de pornografia de menors".

Per acabar, Josep Maria Tamarit deixa una sentència. "Hauríem d'educar a la gent en l'art de no molestar els altres però també en tolerar els altres".