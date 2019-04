La veneçolana Georgina presenta nou disc: "Bienvenido a mi habitación"

Tiempo de lectura: 1



La cantant veneçolana Georgina ens presenta “Bienvenido a mi habitación”, el seu nou treball, segurament el seu disc més íntim i personal.

“Después de tu adiós” és el seu primer senzill, que la mateixa Georgina ens ha volgut explicar a Herrera en COPE Catalunya y Andorra: “Parece que es una canción triste pero no lo es. Cuando nos dejan despechados crees que se va a acabar el mundo, pero esta canción invita a disfrutar de ese despecho, a saber que se te va a pasar, aunque seguramente volverá a sucederte lo mismo con otra persona”

Georgina va aconseguir un gran éxit a Venezuela a la dècada dels 90 “La verdad es que con el dúo “Tisuby y Georgina” llegamos a tener mucho éxito y a ser muy famosos. Cualquier venezolano de mi generación me conoce, éramos como los Sonia y Selena de Venezuela. Llegamos a España a promocionar nuestro disco, que aquí no funcionó demasiado y yo me enamoré de este país”

Tot i que els inicis a Espanya no van ser fácils. Ha treballat de teleoperadora, ha tocar en bars petits fins que finalment Warner li va oferir un contracte discogràfic.

“Bienvenido a mi habitación” recupera 6 dels seus grans éxits i afegeix 7 cançons noves, que Georgina ha definit com algunes de les més íntimes i personals que ha escrit mai. El disc compta també amb col.laboraciones de luxe, com la de Pablo López, Vanesa Martín o Manuel Carrasco. “Yo tenía muy claro qué canción tenía que tocar cada uno de ellos. Me gusta especialmente “soñador”, que es un tema muy bonito que cantamos Pablo López y yo. Desde el primer momento supe que esa canción era para Pablo"