Segons Jordi Gómez,membre del comité d'empresa del Metro de Barcelona, han convocat la vaga durant el Mobile per poder fer més força,lamentablement no voliem arribar a la vaga.El sindicalista ha afegit que "l'empresa ha de reconeixer que tots els treballadors del Metro estem exposats a l'amiant" per desconvocar l'aturada.