Vacances amigues,campanya d'Amics de la Gent contra la soletat dels avis

Els mesos d'estiu poden ser molt cruels per a les persones grnas que viuen soles.La familia marxa de vacances i els contactes amb l'exterior de casa són encara menys freqüents que la resta de l'any .Els avis són durant l'estiu molt més vulnerables.Les dades ens recorden que a Catalunya ,gairabè el 19 per cent de la població té 65 anys i prop del 17 per cent tenen més de 85 anys.De cara al futur ,s'estima que l'any 2068 hi haurà més de 14 milions de persones majors de 65 anys a Espanya, equivalent a més del 29 per cent de tota la població.L'assocació Amics de la Gent Gran, que va nèixer a Barcelona al 1987, sempre que arriba l'estiu posa en marxa campanyes per evitar que els ancians estiguin sols a casa. Enguany , segons ha dit a Herrera a Cope Catalunya i Andorra el seu director, Albert Quiles, cal detacar tres iniciatives: " Primer el reforç dels acompayaments personalitzats durant l'estiu.Al igual que la resta de l'any,amics de la Gent Gran acompanya a persones graqns que viuen soles a casa o a residències de grent gran amb les visites de les seus voluntàris.aquest contacte al llarg de l'estiu trenca l'aïllament social que possibilita situacions de risc pels ancians". Situacions com ara la mateixqa onada de calor que està a punt d'arribar aquesta setmana ,els robatoris ,les estafes a domicili . El director d'Amics de la Gent Gran tambè ha destacar la campanya "Vacances Amigues" : "Que tenen per objectiu oferir uns dies de socialització per a persones grans que si no fos per aquest programa social passarien soles l'estiu a casa". La tercera iniciativa d'Amics de la Gent Gran per aquest estiu són les accitivitats grupals. Actes ogranitzats per aquesta associació de voluntaris a 13 comarques de Catalunya. Amics de la Gent Gran ha atès gairtabè 1800 avis durant 2018 gràcies a 1.900 voluntaris i a les aportacions econòmiques de més de 3.800 sòcis i donants.