Unes 200.000 rates viuen a les clavegueres de Barcelona

Tiempo de lectura: 1



Unes 200.000 rates viuen a les clavegueres de la ciutat de Barcelona. Aquesta és la conclusió que es desprén d'un estudi de l'agència de Salut Pública. Aquest cens de rates és el primer estudi d'aquestes característiques que es fa a tot l'estat Espanyol i un dels primers a Europa. El projecte s'enmarca al BCNRats, que pretén conèixer els riscos associats a les rates i establir estratègies de control. Per fer el recompte s'han dividit els més de 900 quilòmetres que té la xarxa de clavegueram en trams de 90 metres i s'han col.locat en cadascun d'aquests trams 30 trampes de captura que es van revisar durant quatre nits consecutives. Amb una mitjana de 11,24 rates capturades a cada tram, s'estima que hi ha un mínim de 106.739 rates a la xarxa visible de claveguerem, una xifra que pujaria fins als 200.000 exemplars si considerem la xarxa no visitable.

Estudiant les rates s'han trobat un total de 16 bactèries zoonòtiques, és a dir, aquelles que es poden transmetre als humans. Tot i aquesta dada, de moment no es té cap evidència directa de cap malatia que s'hagi transmès a les persones a través de les rates.