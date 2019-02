Una APP per lluitar contra el malbaratament d'aliments Too Good To go

Tiempo de lectura: 1



Pol Bernat,responsable a Catalunya de l'APP Too Good To Go , ha explicat a Herrera a Cope Cat i And per què serveix aquesta aplicació. Pol, ha concretat que és una app que lluita contra el malbaratament alimentari.Una iniciativa que va neixèr fa uns dos anys i mitj a Dinamarca.Bernat ha comentat que l'app contra el malbaratament alimentari va arrencar desprès que un grup d'amics anessin a sopar a un buffettte lliure i quan van acabar de sopar van veure que tot el que sobrava anava a les escombreries.A partir d'aquí es van posar a treballar per fer alguna cosa contra el malbaratament alimentari. Actualment, recorda Pol, l' APP està a a nou països i més de vuit milions d'usuaris fan servir Too Good To Go a Europa .L'aplicació està relacionada amb el #lacomidanosetira i ha aconseguit recuperar més de deu milions de packs de menjar que compren els usuaris de l'app a un terç del seu preu inicial.