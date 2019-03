Tota la veritat sobre l'ús del microones

Tiempo de lectura: 1



“El microones és una tecnologia relativament nova i per això hi ha molts duptes de com cal fer-lo funcionar”.Són paraules de l'experta en electrodomèstiques de la Fundació Alicia amb seu a Barcelona. Laia Badal ha dit a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que “És normal la intriga i els desconeixement que desperta el funcionament del microones entre la gent”.L'experta de la Fundació Alicia afirma que és relativament fàcil entendra com funciona aquest electrodomèstic.Laia Badal explica que “l'aparell fa moure les molecules que conformen els aliments i això provoca calor i per tant el seu escalfament ,en cap cas aquest sistema modifica la composició química dels aliments .Com en altres tipus de cocció ,les molecules es mouen i s'escalfen”.Des de la Fundació Alicia ,la seva representant, ha volgut deixar clar que organismes com l'Organització Mundial de la Salut han deixat clar que els microones no representen cap perill de la salut sempre que facin la seva feina com cal.Es que dir,el microones ha de cuinar o escalfar sempre amb les portes tancades i mai seguir emeten ones amb la porta oberta.Des de la Fundació Alicia recomanen que el microones cuinar molt bè les verdures,els peixos,l'arros o la pasta. En canvi els microones pot cuianar carns però no aconseguirem l'efecte torrat o doradet i no ens atraura tant. Per descongelar aliments,Laia Badal,ens ha dit "que les microones no descongelan de forma uniforma tot l'aliment congelat".La Fundació Alicia fa tota mena de tallers per explicar tot el que cal sobre el món de la cuina.Si voleu més informació podeu consultar la pàgina web de la Fundació alicia.