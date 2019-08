Torna Joana Amaro amb 'Carmen de fuego'

Joana Amaro, una de les grans veus femenines del hard-rock nacional, torna a escena amb un nou treball, "Carmen de fuego". Amaro, va viure el seu punt més àlgid a la dècada dels 80 i principis del 90, i després de la seva retirada, va tornar amb força l'any 2013. "Sempre he fet coses. Vaig tenir alguns problemes i em vaig retirar de les bandes. Vaig tenir dues filles, però mai em vaig retirar del tot. El meu retorn va ser per casualitat. Vaig fer una web, que ara mateix està obsoleta, però arran d'allò em van començar a trucar de diferents ràdios, cosa que em va animar i en va empentar a tornar un altre cop".

El disc és el so característic de Joana Amaro, però no el tema que obre el disc. "És un tema diferent. Li agradava a la meva mare, que va morir mentre gravava aquest disc. Fa anys que el tinc composat, i aquí ha quedat en homenatge a ella. Continua sent rock, però potser la guitarra espanyola li dóna un toc diferent. A la meva mare li agradava molt el flamenc, i és per això que li he posat aquest to 'andaluz, flamenquillo', que no sé ni com m'ha sortit perquè mai havia fet res semblant".

Una altra cançó a destacar del seu nou treball és 'Libertad'. "El blues és un estil que m'encanta. Ja el vaig fer servir al disc anterior, i ara amb aquest també he volgut incloure un blues".

El pròxim 7 de setembre actuarà a la Sala Bòveda, a on compartirà escenari amb Carmen, una altra de les grans veus femenines del rock espanyol. "En aquest concert cantaré temes de 'Bajo presión' i de 'Mordiendo la vida', a més de totes les que estan en el nou disc".