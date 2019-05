Torna la batalla de l'aire condicionat a les oficines

Tiempo de lectura: 1



Un estudi fet a Alemanya torna a obrir el debat sobre la batalla entre homes i dones per la temperatura de l'aire condicionat a la feina.Aquest estudi demostra que el cervell femení funciona més bé en llocs de treball més càlids.Aquesta investigació feta entre 500 homes i dones mentre treballaven, sería la prova científica definitiva de perquè les dones sempre pujen la temperatura del termostat de l'aire condicionat al treball i per contra el homes el baixen.El autors de l'estudi alemany diuen que en els llocs de treball que comparteixen homes i dones seria ideal ajustar el termòstat per sobre dels estàndars actuals per augmentar la productivitat.Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Pilar Budí,directora general de l'Associació de fabricants d'equips de Climatització (AFEC), ha dit que " Es necesario aplicar el sentido común .No hay que olvidar que la vestimenta de las mujeres en verano es más ligera que la de los hombres y a partir de aqui hay muchos factores de la batalla per la temperatura en las oficinas que se van entendiendo".Pilar Budí ha recordat que els especialistes en climatització "Siempre recomiendan un temperatura ambiental de 25 grados en oficinas o empresas y sobre todo una buena instalación de aire acondicionado". Per la directora general de AFEC ,"No hay que olvidar que hay zonas de los edificios que han de estar más frias que otras y eso se consigue con una buena instalación".Pilar Budí ha recordat i recomanat que ara que és temps de posar aire condicionat als domicilis particulars cal escollir bon professionals i bon equips per estalviar energia i diners cada cop que paguem la factura de l'electricitat.