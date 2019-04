Tony Hadley, ex Spandau Ballet, repassa la seva vida en un llibre autobiogràfic

Tiempo de lectura: 1



Van vendre millions de discos als 80 i als 90. Van ser pioners del que es va dir "New Romantic", molt abans que apareguèssin les boy bands com els New Kids on the Block o els BackStreet Boys. Eren els Spandu Ballet, un grup anglés que va tenir hits internacionals com "True", "Gold", "Through the barricades" o moltes altres. El Matí de Cope Catalunya i Andorra ha parlat amb Tony Hadley, cantant i un dels fundadors dels Spandau Ballet.

Després van arribar alguns discos que no van tenir l'éxit esperat, i una batalla judicial que va enfrontar Tony Hadley, el cantant de la banda, amb alguns dels seus companys pels royaltis de les cançons. Sense dubte una vida apassionant de la que Tony ha volgut deixar constància en un llibre: "To cut a long Short Story", publicat a Espanya en castellà per Serial Ediciones.

Al llibre Hadley no s'amaga i parla obertament de com va patir durant els anys que va durar el judici i com es va veure forçat a abandonar el grup que durant anys va liderar. Tot i això la seva carrera en solitari va força bé, i l'anglés té programats un munt de concerts durant aquest 2019. Sense anar més lluny, el proper 2 de maig oferirà un concert a Madrid, a la sala El Sol, en benefici de l'Associació espanyola contra el càncer.

Té nou disc sota el braç, un treball melòdic que porta per títol "Talking to the moon", i als seus 58 anys ens confessa que pujar-se als escenaris és una adicció sense la que no pot viure. Això si: diu que no es penedeix de res, i que sense els erros que tots cometem a la vida, no seríem on són. Paraula de Tony Hadley.