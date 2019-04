El terratrèmol de l'Alt Urgell, el segon més important del segle a Catalunya

Tiempo de lectura: 2



Dimecres passat es va produir un terratrèmol a l'Alt Urgell que s'ha considerat el segon més important del segle a Catalunya. Va ser un sisme de magnitud 4.2 a l'escala Richter i que es va poder notar a diferents parts de Catalunya.

A Herrera en COPE Catalunya y Andorra hem parlat amb la Sara Figueres, cap de l'àrea de Geofísica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que ens explique que el que va passar entra dins la normalitat:

“Si, tenint en compte la magnitut que ha tingut el sisme, en el context de Catalunya és un fenòmen normal. Catalunya és una zona de sismicitat moderada, el temps que passa entre un sisme important, un sisme destructiu, i un altre és molt gran, és de 500 o fins i tot 1000 anys. Per tant, un sisme de magnitut 4 a Catalunya forma part de la sismicitat normal, cada 3-5 anys hi ha un sisme d'aquesta magnitut”

Sobre les rèpliques que es van poder notar poc després del terratremol, la Sara ens explique que “normalment el que ve després són sismes de magnituts imperceptibles per a la població, tot i que podria haver alguna que es podria notar. Just després del sisme va haver una rèplica de magnitud 2,2 i ja no la va notar ningú. Hem de tenir en compte que l'escala Richter és logarítmica, això vol dir que una magnitud 2,2 és 100 vegades més petita que una magnitut 4.2. De rèpliques ja hi han hagut més d'un centenar, peró son molt petites”

A més, aquest terratrèmol va tenir lloc a només 1 quilòmetre de profunditat. “Va ser superficial. Al Pirineu es poden produir terratrèmols a profunditats de fins a 12 o 20 quilòmetres.Sent tan superficial el que passa és que encara que la magnitud sigui petita es percep amb més intensitat. Quan és més profund la vibració arriba més atenuada a la superfície.”