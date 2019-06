Teresa Jordà, consellera d'agricultura, ramaderia i pesca: "L'incendi encara no està controlat"

Tiempo de lectura: 1



Avui hem de parlar de l'incendi més greu que ha tingut lloc a Catalunya en els darrers anys, que continua cremant encara i que amenaça a més de 20.000 hectàrees de la província de Tarragona.

La Teresa Jordà és la consellera de Pesca, ramaderia i alimentació de la Generalitat de Catalunya, i ha volgut passar pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra per donar-nos les últimes dades sobre l'incendi.

“Encara no podem donar per controlat l'incendi. I si vull reflexionar sobre el fet que avui, tothom, tant mitjans de comunicació com politics i opinadors parlen de boscos bruts, de manca d'efectius, de despoblament... i això hi som uns quants que ja fa anys que ho estem repetint i avisant, però ningú ens fa massa cas”.

De fet la única llei que s'ha aprovat en tota la legislatura ha estat una llei sobre espais agraris, tal i com admet la consellera: “Sí, és així. La vam fer fa poc, i em lamento que la llei no va tenir cap tipus de repercusió mediàtica. El sector la va celebrar, perquè és una llei que portava molt de temps buscant-se, que comptava amb molt de consens al sector agrari, però un cop aprovada els mitjans de comunicació no van donar-li cap tipus de cobertura ni vam tenir 20 segons per explicar-la enlloc. Avui si tinc la oportunitat de parlar per molts mitjans de comunicació, malauradament per culpa d'un gran incendi, i m'agradaria posar en valor aquesta llei, que arriba tard, però arriba, i ens permetrà posar al seu lloc als espais agraris”.