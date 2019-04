El temps per la Diada de Sant Jordi

Tiempo de lectura: 1



Avui Catalunya celebra la diada de Sant Jordi.Llibres i roses omplen carrers i avingudes d'arreu del territori català.Barcelona és la ciutat amb més paradetes de llibres,un total de 210 . A tot Catalunya hi ha unes 380. 1,2 milions de persones ompliran durant tot el dia d'avui,23 d'abril de 2019, els carrers de Barcelona. Passeig de Gràcia,rambla de Catalunya i la Rambla seràn les tres arteries ciutadanes amb més afluencia de públic.Uns a la recerca de la rosa per la seva enamorada o amiga i d'altres a la caça del llibre més adeqüat pel seu company,amic o enamorat. Sant Jordi és una diada gairabè miraculosa a Catalunya,com diu el gremi de llibreters.Miraculós perque durant un dia s'arriben a vendre gairabè el 30 per cent dels llibres de tot l'any.Al final de la jornada d'avui segurament s'hauran venut 1,5 milions de llibres.Pel que fa a les roses enguany poden canviar de mà uns 7,5 milions de les vermelles. Tot plegat avui Catalunya viu una jornada inovidable malgrat el temps.La jornada ha començat amb pluja però ,segons Alfred Rodriguez Picó,director de Taico Metereologia,les tempestes donaran una treva des del migdia fins a la tarda per poder gaudir d'un Sant Jordi com cal.Segons Picó durant aquests dies “El temps està complicat, ha plogut molt durant la nit i matinada a l'Empordà ,en alguns observatoris s'han recollit uns 60 litres per metre quadrat,aquest mati ha plogut a l'àrea de Barcelona,a Sabadell, Terrassa, a la Catalunya Central i tambè al Pirineu.Per tant el temps és insegur però s'aguantarà i les plujes van a menys durant tot el dia d'avui. diada de Sant Jordi".