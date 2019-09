Steve Kaufmann: "A les escoles es fa tot el possible per frustrar als estudiants d'idiomes"

Aquesta setmana hem celebrat el dia europeu de les llengües. I tots recordem com ens costava, al manys a la majoria, aprendre anglés, francès, o qualsevol idioma a l'escola. A Herrera en Cope Catalunya i Andorra ens ha acompanyat tot un mestre en l'art d'aprendre idiomes: Steve Kaufmann. I el primer que li hem volgut preguntar és si és un mite això de que hi ha gent que té més facilitat que un altre per aprendre idiomes: “La actitud, el nivel de voluntad y el tiempo que pases escuchando un idioma, leyendo... esas son las cosas realmente importantes a la hora de aprender un idioma. Viajar puede influir, es un gran estímulo, pero es necesaria una preparación. Yo he aprendido checo, he aprendido griego... primero he de leer, escuchar mucho el idioma, y si luego voy a Grecia, por ejemplo, ya puedo empezar a disfrutar de ese idioma, a utilizar las cosas que he aprendido. Es decir, que hay que preparase”

Sovint a l'escola molts alumnes es frustren perque no aconsegueixen aprendre un idioma, una afirmació amb la que l'Steve està totalment d'acord: “En las escuelas se hace todo lo posible por frustrar a los estudiantes. Hoy en día con internet, con netflix, con youtube... tenemos a nuestra disposición una revolución en el estudio de los idiomas ,y todo esto ha de utilizarse”

Al 2007 va crear, juntament amb el seu fill, el mètode LINGO, que ha estat seguit per més de dos milions de persones.

“sí, es un método que funciona por internet, pero eso no significa que se tenga que estar todo el tiempo delante de la pantalla. Hay que leer, hay que buscar palabras en diccionario, y se trata de que cada día más palabras, más frases, se queden en tu propia base de datos, y así consigas hablar un idioma en unos cuantos meses.”