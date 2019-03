"La sospecha de Sofía", la nova novel.la de Paloma Sánchez-Garnica

Tiempo de lectura: 1



L'escriptora madrilenya Paloma Sánchez-Garnica ha pasast pels micròfons del Matí COPE Catalunya i Andorra per presentar-nos la seva darrera novel.la: “La sospecha de Sofía”.

Daniel i Sofia són un matrimoni convencional que viuen al Madrid de 1968.Ell és advocat. Ella llicenciada en química, tot i que, com tantes dones d'aquella época, ho deixa tot per cuidar de la casa i els fills. I en mig d'aquesta vida avorrida, arriba una carta anòmina dirigida a Daniel, on li diuen que Sagrario, a la que ell venera, no és la seva autèntica mare, i que ha de marxar a París aquella mateixa nit si vol saber la veritat. A partir d'aquí tindrà lloc tot un seguit d'esdeveniments que trastocaran la seva vida per sempre.

El llibre ens portarà a tres escenaris fascinants: Un Madrid franquista, amb una dictadura que comença a donar signes de debilitat, el París democràtic en plena efervescència de les manifestacions del maig del 68 i el Berlin comunista, a l'altre costat del mur, governat amb mà de ferro per la terrible Stasi i el KGB. Espionatge, secrets ocults, intrigues i tres ciutats que canviaran totalment la vida de Daniel.

La mateixa Paloma Sánchez-Garnica ens ha explicat que li va ser molt difícil trobar la inspiració per aquesta novel.la “Me pasé un año y medio empezando novelas que se derrumbaban, que no me apasionaban. Año y medio sentándome cada día delante del ordenador. Fue un periodo de frustración, de desespeación... hasta que un día saltó la primera chispa y a partir de ahí empecé a escribir y el libro prácticamente salió solo”.

Ja podeu trobar a les llibreries "La sospecha de Sofía", d'editorial Planeta.