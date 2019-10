S.O.S Socorristes reclama una llei que reguli el sector

Un cop acabada la campanya de vigilància de les platges, els socorristes estan demanant a la Generalitat que impulsi un codi de bones pràctiques mentre no existeixi una llei que reguli el sector. Volen que la seva activitat quedi unificada, tenint en compte que cada ajuntament estableix, segons el seu criteri les condicions de vigilància, és a dir, la durada de la temporada, l'horari i el nombre de vigilants. Per exemple, la platja de Montgat encara té socorristes, en canvi a la de Badalona la vigilància va acabar el 15 de setembre. Els socorristes asseguren que això pot comprometre la seguretat dels banyistes.

Nicolà Míguez és portaveu de SOS Socorristes, una plataforma impulsada per la UGT.

“Es cierto que esto pasa ,hay playas que tienen servicio y playas que no. Si vamos analizando ayuntamiento por ayuntamiento, hay unas diferencias que no se explican. Llevamos ya 2 años trabajando con UGT intentando crear conciencia de la precariedad en el sector y conseguir una ley que establezca unos parámetros mínimos que ha de haber en la seguridad en las playas”

“Está claro que es un problema de seguridad. Precisamente esta temporada la hemos cerrado con unas estadísticas escalofriantes, con 30 ahogados. Y si empiezas a analizar estos accidentes, muchos han sido “fuera de temporada” y nosotros nos preguntamos porqué. ¿Por qué el servicio ha de empezar el 1 de junio si las playas en el mes de mayo están abarrotadas? Son incongruencias que han de corregirse. Ahora mismo las playas de la Costa Brava siguen a tope de gente, pero el 90% de ellas ya no tienen servicio de salvamento”

“El trabajo del socorrista de playa no está valorado. Muchas veces los vemos sentados, y nos da la sensación de que no hacen nada, pero su presencia evita muchísimos accidentes, y eso no está en ninguna estadística”