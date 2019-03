Són fiables las pseudoterapies?

Tiempo de lectura: 1



Fa trenta anys ja se savia que la homeopatia era xarlataneria ,són paraules avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, del periodista científic del diari EL CORREO i fundador de l'associació Circulo Escéptico, Luis Alfonso Gómez.Curiosament,ha destacat Luis Alfonso Gómez, les revistes femenines estàn repletes d'anuncis sobre pseudoterapies i pseudociencies.No se perquè , ha afegit el periodista vasc, "no se perquè pensen que és més fàcil enganyar al públic femení.El que està clar és que els periodistes hem estan jugant amb la salut de la gent".

El fundador de Círculo Escéptico ha recordat el cas de les famoses polseres màgnetiques que portaven dues boletes que fa un anys es podien comprar en farmacies. Polseres, ha dit el periodista, que podien recargar el magnetisme un cop s'havia esgotat a les mateixes farmacies.Això era una estafa.Sempre han existit venedors de miracles, ha comentat Luis Alfonso Gómez, i ara és medicina alternativa.Perquè és medicina alternativa' ,es pregunta el periodista científic basc.La resposta és clara " perquè si funcionès es diria medicina.

L'homeopatia i l'acupuntura porten molts anys i ningú ha demostrat que cura res ,com si han demostrat els tractaments convencionals h asentenciat Luis Alfonso. El periodista encara ha estat més taxatiu quan ha afirmat que a Espanya tenina de les millors sanitats públiques del món i si les terapies alternatives no hi figuren és per no fiar-se.

El fundador del Círculo Escético ha acabat la conversa dient que "No acaba d'entendre perquè els estafadors econòmics acaben a la presó i no es persegueix a individus que diuen coses com que si has estat mare i el teu fill ha tingut cancer es perquè l'estimes poc"·.