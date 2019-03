Soledad Jiménez presenta " Música de mujeres"

Tiempo de lectura: 2



SOLEDAD JIMNEZ, HA ESTAT A HERRERA A COPE-CATALUNYA I ANDORRA I HA CONFESAT “ LLEVABA TIEMPO QUE PENSABA QUE ESTARIA BIEN HACER UN DISCO DONDE SE HOMENAJE A AUTORAS Y NO ARTISTAS.ESTA BIEN QUE SE HABLE BIEN DE ELLAS PORQUE MUCHAS DE ELLAS NO CANTABAN DEMASIADO SUS CANCIONES Y SUS TEMAS NO SE CONOCEN POR SUS VERSIONES COMO ES EL CASO DE LA AUTORA DE DOS GARDENIAS O LA FLOR DE LA CANELA. .SON AUTORAS QUE NO TODO EL MUNDO SABIAN QUE CANTABAN LAS CANCIONES QUE HACIAN.SOLEDAD HA AFEGIT “ ESTE TRABAJO ESTA DEDICADO A MARIA DOLORES PRADERA QUE TANTAS VENTANAS HA ABIERTO A LA BUENA MUSICA,A LA MUSICA LATINA O A AUTORES I A AUTORAS INCREIBLES QUE ELLA LES PUSO VOZ. PER A SOLEDAD “EL MUNDO DE LA MUSICA ESTA INMERSO EN UNA SOCIEDAD QUE VA CAMBIANDO Y TAMBIEN SE VE IMPREGNADO DE ESE CAMBIO”.LA ARTISTA QUE VA TRIUNFA AMB EL GRUP PRESUNTOS IMPLICADOS HA AFIRMAT QUE “YO ESTOY CONTENTA PORQUE LOS AVANCES NO PARAN DE DARSE.YO TRABAJO Y CANTO CANCIONES DE DOS AUTORAS EN ESTE DISCO QUE TIENEN PERSONALIDAD.L'ARTISTA HA COMENTAT QUE “EL DISCO SOLO TIENE 10 TEMAS PORQUE LO HEMOS HECHO CON ORQUESTA SINFONICA Y EL PRESUPUESTO DABA LO QUE DABA,PERO EN CONCIERTOS EN DIRECTO HEMOS PUESTO OTRAS LETRAS Y OTRAS AUTORAS. EN EL DISCO ESTA MALIKIAN ,EL VIOLISTA, PONIENDO EL VIOLIN EN EL TEMA DE ROZALEN” .SOLEDAD JIMNEZ HA DESTACAT QUE “A ROSANA LE HA GUSTADO MUCHO LA VERSIÓN QUE HA HECHO SOLE DE TODO UN HIMNO DE “TALISMAN” .PER ACABAR SOLEDAD HA CONFESAT “ QUE ESTE DISCO NO LO HA HECHO SOLA ,EN ESTE TRABAJO HAY GENTE MUY IMPORTANTES DE TODAS PARTES COMO LO ARREGLISTAS” .SOLEDAD PER ACABAR HA RECORDAT “ QUE LOS FANS QUE QUIERAN EL DISCO FIRMADO POR ELLA LO PUEDEN ENCONTRAR EN SU TIENDA WEB”. SOLEDAD HA RECONEGUT QUE NO LI AGRADA GUSTA EXPOSAR-SE A LES XARXES TOT I PORTAR 30 AÑOS EN L A MUSICA, “NO SOY MUCHO DE EXPONERME ,ME GUSTA HABLAR DE MI TRABAJO” HA DESTACAT.SOLE JIMENEZ I LES SEVES “MUJERES DE MÚSICA”.