El Sindicat de Llogueters dupte del decret llei sobre lloguer de la Generalitat

A l'any 2016 el llavors president de la Generalitat ,Carles Puigdemont, van dir que farien una llei d'arrendament català ,no han fet res en tres anys i ara s'enrrecorden.Aquestes són paraules de Jaime Palomera, portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya.Tambè ha recordat que un dels dos partits del govern català ,el PDCAT és un dels responables que a nivell estatal no s'hagi regulat a el preu del lloguers de les vivendes. Palomera ha afegit que " aquesta setmana s'ha aprovat un decret llei que canviarà la regulació del preu dels lloguers però PSOE,PDCAT I PNV han votat en contra de que s'acabi regulant els preus que desitjen la majoria de ciutadans".Pel portaveu del Sindicat de Llogueters "és curiós que ara que estem en periode electoral surtin aquestes noticies,si va de debò benvingut sigui.Nosaltres des del sindicat des que vam neixer,fa un any i mig,hem dit que és possible crea una llei d'arrendaments catalana desenvolupant el codi civil".El portaveu dels llogueters ha considerat molt interesant la proposta d'incrementar el temps que duri el contracte de lloguer i que tingui una durada màxima de deu anys.Jaime Palomera,del sindicat de llogueters , ha afirmat que" s'està formant una nova bombolla hipotecaria, canviar la llei del lloguer per donar estabilitat al sector tambè evita que la gent s'endeuti per sobre de les seves possibilitats econòmiques". Jaime Palomera ha recordat que regular el preu de l'habitatge és comú a gran part d'Europa i ha afegit que el què és extrany és deixar el poder a qui vol fer un gran negoci amb l'habitatge i treura drets i garanties a qui vol fer un projecte de vida .