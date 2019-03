La Sindica de Barcelona reclama més taxis adaptats a la ciutat de Barcelona

Tiempo de lectura: 1



“Hem rebut queixes d'usuaris perquè hi han pocs taxis adpatats a la ciutat de Barcelona i amés no cumpleixen la llei”.Són paraules de la Sindica de Greuges a Herrera a Cope Catalunya i Andorra.Maria Assumpció ha afegit “que hi ha un mínim establert d' un 5 per cent de taxis que haurian d éstar adaptats” .La sindica ha remarcat que “Ultimament l'Institut Metropolità del Taxi ha modificat un article demanant als taxistes que tinguin taxis adaptats o al menys que ens modifiquin perquè cumpleixin la normativa”.La Sindicat ha parlat tambè de la problemática de les terrasses a un carrer concret de Barcelona, al carrer Blai,al Poble Sec.La Sindica ha recordat que “el carrer Blai és un carrer molt concurregut des de fa un temps ,quan es va posar de moda va començar la proliferació de bars i restaurants.Llavors va haver conflictes entre els veïns perquè els sorolls van començar a molestar. Es va fer un triunvirat entre veïns,restaurant i ajuntament però ara les coses han canviat.Ara ,diu la Sindica “es queixen els propietaris del bars perquè el numero de terrasses i taules es fa per sorteig. Aquest sistema no agrada als propietaris d'establiments”. La Sindica va dir que cal canviar aquest sorteig.El districte municipal ha contestat a la Sindica que no es pot canviar de moment el sistema de sorteig de taules i terrasses. Maria Assumpció diu que” ara no arriben queixes sobre la terrasses arreu de Barcelona,menys del carrer Blai però que està clar que treura terrasses i taules és reduir llocs de treball.La Sindicat ha recordat que qualsevol veï de Barcelona pot enviar una queixa o comentari al correu electrònic sindicadegreuges@bcn.cat