La Sindica de Barcelona demana més informació a l'Ajuntament quan es fan curses massives

La Síndica de Barcelona, que avui ha estat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra,ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona que informi adeqüadament al veïnat de les vies alternatives quan s'organitzen curses importants a la ciutat. Maria Assumpció Vilà, ha recordat que malgrat les mesures preses per l'Ajuntament de Barcelona per informar a la ciutadania sobre la celebració de curses esportives,aquestes no són suficients per no alterar la lliure circulació d'algunes persones.Vilà ha dit que “Caldria més concreció sobre les vies alternatives per desplaçar-se per la ciutat”.Durant els anys 2017 i 2918,la Sindica de Barcelona, ha rebut queixes que fan referencia al greuge que pateixen els veïns afectats pels talls de carrers ocasionats per la celebracuió d'alguna cursa esportiva. Per Maria Assumpció vilà no són suficients ni el desplegament publicitari ni la falta de vies alternatives a les curses. L'Institut Barcelona Esports,responsable final de l'organització de les curses massives a la ciutat, diu que el desplegament publicitari o els 20.000 avisos ubicats a les escales de les porteries de les finques dels carrers de la ciutat per on passen les cursen són elements suficients per avissar als ciutadans.La Sindica ha insistit a Cope Catalunya que cal més informació i sobretot a través de les xarxes socials.Maria Assumpció Vilà ha indicat que “L'Ajuntament ha de vetllar perquè l'impacte en la mobilitat de la ciutat sigui el menor possible,i facilitar per endavant als barris afectats els horaris de pas de la cursa,els temps que cada caerrer estarà tallat al trànsit i quines són les vies d'evacuació previstes per accedir o sortir dels aparcaments de la zona”.