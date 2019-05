La Sindica de Barcelona defensa el dret a fer servir les dues llengües oficials per fer gestions locals

Tiempo de lectura: 1



“Cal complir amb la normativa vigent de respectar el dret a l'opció lingüística de la ciutadania”.Són paraules de la Sindica de Greuges de Barcelona avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Maria Assumpció Vilà ha resolt dues queixes de veïns de Barcelona que fan referència al dret d'opció lingüística i ha recordat que cal cumplir amb la normativa vigent.La primera queixa fa referencia a la desconeixença del català per part d'un treballador d'atenció al públic de l'Oficina de l'Habitatge del Districte de Ciutat Vella.Un ciutadà explica en la queixa que ha arribat a la Sindica que “Quan va dirigir-se en català a la persona que atenia el públic al Punt d'Assesorament Energètic,aquesta li va demanar que parlés en castellà perquè no parlava ni entenia el català.Segons la l'autor de la queixa “Aquelles persones que treballen oferint un servei públic a les adminsitracions catalanes han d'entendre i parlar els idiomes oficials a Catalunya”. La Sindica ha recordat que “No correspon al seu organisme pendre partit per la ciutadania o per l'Administració local quan les versions plantejades d'un mateix fet són oposades”.La segona queixa fa referencia al Servei d'Atenció Telefònica de l'Ajuntament .En aquest cas el veï afectat va explicar a la Sindica que te dificultats d'oida i necessitava fer una consulta al 010.Telèfons que nomès fan servir la llengua catalana.en el seu cas,no ca poder fer la consulta perquè no entén el català.El ciutadà considera que aquesta atenció telefònica hauria de ser bilingüe.La Sindica ha recordar que “l'article 33 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya parla del dret d'opció lingüística que tota la ciutadania té en les relacions amb les institucions ,les organitzacions i les administracions públiques a Catalunya,el dret a utilitzar la llengua oficial que triï cada persona en cada cas”.