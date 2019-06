Síndica de Barcelona "La contaminació acústica continua sent un problema greu a la ciutat"

Tiempo de lectura: 2



María Assumpció Vilà, la Síndica de greuges de Barcelona ha tornat a visitar Herrera en Cope Catalunya i Andorra per parlar, entre altres temes, del problema de les beques d'estiu. Molta gent es va quedar sense elles, va haver moltes queixes, i l'Ajuntament ho va comunicar als afectats per un missatge de text. Finalment l'Ajuntament va reaccionar comunicant que destinaria 500.000 euros més dels previstos per cobrir totes les peticions de beques per a casals d'estiu. De totes les sol.licituts rebudes inicialment, 13.000 van ser acceptades, però 3852 es van denegar tot i complir els requisits.

La Síndica es va queixar: “Si, clar, m'he queixat primer perquè pensem que no és la manera d'avisar, tot i que quan van veure que tantes criatures es quedaven fora sí que és cert que van agumentar el pressupost i finalment no es quedaran sense vacances, perquè hem de tenir en compte que són famílies sense recursos, i si no els ajudem els nanos es queden a casa tot l'estiu. Afortunadament s'ha arreglat”.

Un altre qüestió recurrent en les queixes que arriben a la Síndia és la de la contaminació acústica, que encara és un programa de difícil solució.

“La realitat és que molta gent ha hagut de canviar de pis. Nosaltres havíem rebut queixes de les places de Gràcia, que són petites, i ara sembla que estan més controlades, però continua havent problemes a molts llocs de Barcelona. És un tema recorrent, i actualment hi ha moltes queixes sobre aquest tema. Al districte de l'Eixample, per exemple, hi ha uns veïns que tenen un soroll provocat per un restaurant que tenen sota de casa seva. Ho hem denunciat, han anat a mesurar aquesta contaminació acústica, però tot i això no s'ha arreglat, i casos com aquest hi ha molts. L'Ajuntament té la potestat per tancar un local si no compleix la normativa acústiva, i creiem que hauria de vetllar per la tranquilitat dels veïns i veïnes. L'Ajuntament no ha fet els deures i no ha pres les decisions que ha de prendre”.

Que els ciutadans que tinguin problemes de contaminació acústica ho denunciïn. Aquest és el camí, segons ens explica la Síndica.