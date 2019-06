El sector del transport alerta de la falta de camioners

Tiempo de lectura: 1



A tota Espanya falten uns 15.000 conductors de camions de alt tonatge.Ho ha dit la patronal del transport avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Evaristo Magalla,president de l'assocació de transportistes Agrupats Condal ,ha destacat que la mitjana d'edat dels camioners és d'uns 55 anys i que d'aquí uns deu anys un 70 per cent es jubilaran.Per Magalla "El futuro para el sector del transporte está muy negro no sólo en España sino en Reino Unido, Francia ,Alemania ,etcétera.Hay muchos componentes que determinan el futuro del transporte por carretera.De entrada los cambios sociales han condicionado y mucho el presente laboral de los camioneros.Actualmente hay 25.000 persones con carnet de primera que les permite conducir un camión,pero en cuanto se ofrece trabajo de conductor de autobus o que no sea de transportista hay muchos candidatos" .El president de Transportistes Agrupats Condal ha destacat que " La crisis económica de los últimos diez años y las nuevas normativas impiden que muchos autónomos se incorporen al transporte de mercancías".Evaristo Magalla ha volgut recordar que el preu del carnet i del permís per conduir camions pot costar uns tres mil euros i la gent jove no disposa d'aquests diners.Pel que fa als sous ,1400 euros por fer transport nacional i 2.000 euros per rutes internacional, són salaris que tampoc ajuden a atraure gent jove al sector de les mercaderies per carretera .Evaristo Magalla ha dit que ara "Las grandes empresas se han ido a Rumania,Bulgaria,Polonia,Estonia a buscar conductores y los costes se han rebajado mucho.Las pequeñas empresas han optado por el personal de Sudamérica y Centroamérica".